Taylor Swift viste Vivienne Westwood y presume 'sparkling freckles' en el partido de los Kansas City

No hay nada más tierno y emocionante que ver la relación de ensueño de Taylor Swift y Travis Kelce. Y es que desde que se estrenó el video musical de “You Belong With Me” en 2009, no podías imaginar algo mejor para la cantante que cumplir su sueño de tener un romance con una estrella deportiva. Algunos años después este sueño se cumplió y no podríamos estar más contentos con la feliz pareja. Aunque ambos son personalidades de mucha importancia y con agendas sumamente apretadas, siempre encuentran los espacios para compartir momentos juntos y apoyarse mutuamente en sus carreras.

Hace tan solo un par de semana vimos a la feliz pareja disfrutando del tenis en el US Open mientras bailaban al ritmo de la música de Bad Bunny. Lo que más sorprendió en esa ocasión fue ver que ambos no solo son estrellas del mundo del entretenimiento -uno musical y el otro deportivo- sino que los dos tienen un exquisito sentido del gusto de la moda y no temen demostrarlo en sus apariciones públicas.

© Getty Images Taylor Swift y Travis Kelce

La tarde de ayer, en el marco del legendario Monday Night Football, Taylor Swift fue vista llegando al Estadio Arrowhead para presenciar el partido entre Kansas City y Nueva Orleans. ¿Lo mejor de esta sorpresa? Su outfit de inspiración escocesa y su beauty hack lleno de brillo que va a inspirar nuestros futuros maquillajes.

Así fue el look de Taylor Swift para el partido de Kansas City

Hemos visto ya en pasarelas que el estampado escocés se ha convertido en una de las tendencias con mayor estilo de los últimos meses. Y es que es tan versátil que puede combinarse con todo, o casi todo. Parece ser que Taylor Swift ha descubierto este encanto pues la vimos llevando un vestido muy “punk” con cuadrícula escocesa para los VMA's. Sin embargo, el gusto por este patrón parece haberse extendido pues ayer la vimos llegando con un minivestido con escote caído a los hombros en cuadrícula rojo con café de Vivienne Westwood. La intérprete supo aprovechar este estilo y la longitud del vestido para incorporar un par de botas XL chunky que le llegaron casi a la rodilla.

© Getty Images Taylor Swift

Por si este look no fuera ya lo suficientemente femenino e impresionante, la joven decidió integrar un par de aretes de motivo espacial y su icónico color de labios rojos para ir a juego con el color oficial del equipo de su novio. El beauty look fue otra cosa que sorprendió pues Swift decidió integrar unas pecas de brillantina que causaron sensación. Y, aunque pudiéramos pensar que cada peca fue pegada individualmente, en realidad se trata del parche de pecas brillantes de Fazit Beauty. Sin duda alguna, este detalle le otorgó ese cierre increíble a su look; haciéndonos querer ir a comprar esos parches para brillar tanto como Taylor Swift.