En medio de su luto por la pérdida de su hermano, Madonna celebra a su hija Lourdes León

Madonna vive días agridulces, pues en medio de su realización personal y profesional ha tenido que enfrentar una dura pérdida. Hace unos días, la cantante dio a conocer el sensible fallecimiento de su hermano Christopher Ciccone tras una larga enfermedad. Sin embargo, en medio de su luto la intérprete ha encontrado un motivo para sonreír y celebrar: el cumpleaños de su hija Lourdes Leon, fruto de su extinta relación con el actor y entrenador Carlos León.

© Getty Images Lourdes Leon es la hija mayor de Madonna.

Este 14 de octubre la llamada ‘Reina del Pop’ usó su cuenta de Instagram para dedicarle una sentida felicitación a su primogénita por sus 28 años de vida. “¡¡¡Lourdes Maria Ciccone Leon!!! ¡Feliz cumpleaños a mi primogénita! ¡Mi única y pequeña estrella! Pero no hay nada de pequeño en ti”, escribió Madonna.

La orgullosa mamá elogió las cualidades de su hija, quien ha seguido sus pasos en la música. “Gran energía. Gran corazón. Gran luz. Fuiste y siempre serás mi primer amor verdadero. Brilla Lolita, brilla”, agregó en su publicación, la cual acompañó del video de Lock&Key, tema que Lourdes lanzó hace dos años bajo el nombre artístico de Lolahol.

Madonna no fue la única que felicitó a Lourdes por su ‘nueva vuelta al sol’, pues su padre también lo hizo dedicándole un emotivo mensaje acompañado de un video con una recopilación de lindos momentos padre e hija.

¡Feliz cumpleaños a mi hermosa e inteligente hija! ¡28 años! ¡Parecía que fue ayer cuando llegaste a mi vida! Mantén la cabeza en alto y sé implacable. ¡Eres una reina y una leona! ¡Tienes el mundo en tus manos! ¡Te amo hasta la luna y más allá!”, escribió Carlos en su propia cuenta de Instagram.

© Instagram @carlitoleon Carlos León también felicitó a su hija Lourdes por su cumpleaños 28.

Las revelaciones de Lourdes sobre su crianza

En 2021, Lourdes contó a Interview Magazine cómo fue crecer con Madonna como madre y confesó que optó por independizarse para escapar del férreo control de la cantante. “Necesitaba ser completamente independiente de ella tan pronto como me gradué de la escuela secundaria”, contó entonces la joven cantante. Además, contó que no quiso aceptar el dinero de su mamá, por lo que tuvo que solventar sus propios gastos con trabajos como modelo. “En mi familia no recibimos ninguna ayuda”, dijo.

© Getty Images Lourdes Leon ha destacado en el modelaje.

Sin embargo, admitió que, al ser hija de una celebridad de la talla de Madonna, claramente había tenido algunas ventajas. “Obviamente, crecí con un privilegio extremo. No se puede negar eso. Pero creo que mi madre vio a todos estos otros hijos de gente famosa y pensó: ‘Mis hijos no van a ser así’. Además, siento que, si tus padres pagan por las cosas, entonces les da influencia sobre ti”, comentó.

Y aunque Lourdes apostó por la independencia, eso no significa que su relación con Madonna sea mala, de hecho, en la misma entrevista compartió uno de los valiosos consejos que la cantante le ha dado. “Mi madre insiste mucho en hacerme pensar en si quiero que me recuerden más allá de mi apariencia. No es por eso por lo que quiero que la gente me recuerde. No es real”, dijo. ‘Lola’ consideró que “económicamente, el modelaje es una decisión inteligente”, pero explicó que para ella es más que eso. “Disfruto estar muy involucrada con las campañas que hago, así que no solo estoy modelando”.