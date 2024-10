Madonna, de luto por el fallecimiento de su madrastra a los 81 años

Para Madonna han sido días difíciles a nivel familiar. Y es que recientemente trascendió la noticia del fallecimiento de la esposa de su padre, Joan Clare Ciccone, a los 81 años, a consecuencia del cáncer que le fue detectado hace poco tiempo. Si bien, la cantante no se ha pronunciado al respecto, se ha podido saber sobre la reciente pérdida de los Ciccone por el obiturio que se ha publicado en el portal del servicio funerario, a través del cual le han rendido un emotivo homenaje a Joan.

“Disfrutó especialmente de sus nietos y, ante el sombrío pronóstico de cáncer, lamentó no poder verlos casarse y tener sus propios hijos”, se puede leer en el mensaje que la familia ha publicado en la página oficial de Reynolds Jonkhoff Funeral Home & Cremation Services. “Su familia y amigos la extrañarán muchísimo, cuyas vidas enriqueció con su entusiasmo, alegría y amor”, agregaron.

Joan Claire y Silvio Ciccone, padre de Madonna, estuvieron casados por más de 58 años. Su boda se llevó a cabo en 1966, tan solo tres años después de la muerte de la mamá de la 'Reina del Pop', quien en aquel entonces tenía apenas 8 años. Es por eso que la relación de la intérprete y su madrastra no fue la mejor en un inicio, pues para ella era difícil aceptar en su vida a Joan.

¿Cómo fue la relación de Madonna y Joan a través de los años?

Aunque Madonna ha admitido en más de una ocasión que su relación con Joan Claire fue complicada, también ha admitido que gran parte fue responsabilidad de ella, pues su actitud y su inmadurez no le permitían ver más allá de lo que ella sentía. “Mi madre murió cuando yo era pequeña y eso fue difícil para mí durante un tiempo”, compartió la también actriz durante una charla que sostuvo con Larry King en 2002.

En ese sentido, la intérprete de Rebel Heart reveló la razón por la que se negaba a aceptar a su madrastra com parte de su familia. “La verdad es que no aceptaba a mi madrastra cuando era niña. En retrospectiva, creo que eso fue muy duro para ella. Soy muy apegada a mi padre y no quería aceptar cambios en mi vida”, señaló.