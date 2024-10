Fin Affleck presume su nuevo look en una salida con su mamá, Jennifer Garner

Con 15 años, Fin Affleck disfruta su adolescencia mientras descubre su identidad y construye su personalidad. Como sus hermanos, ha contado siempre con el apoyo incondicional de sus padres, Jennifer Garner y Ben Affleck, quienes han demostrado ser los más cariñosos y dedicados. Días después de que fuera captado con el actor en busca de un disfraz de Halloween, el segundo de los hermanos Affleck Garner ha disfrutado de una salida con su famosa mamá, en la que ha sorprendido a más de uno con su nuevo look.

© Grosby Group Jennifer Garner fue captada junto a Fin Affleck en San Mónica.

El pasado 13 de octubre Fin y su mamá fueron captados en Santa Mónica, luego de descender de un auto, durante una salida tranquila. Si bien la actriz de Alias suele ser reservada con su faceta familiar en redes sociales, no es para nada raro que salga en público con sus retoños.

© Grosby Group Fin ha demostrado tener una estupenda relación con sus padres.

En esta ocasión, Jennifer lució muy guapa con unos jeans azules, blusa blanca y chaqueta marrón de cuero. Completó su look con unas gafas de sol y zapatos deportivos. Por su parte, Fin usó unos pantalones de denim estilo cargo, una camiseta estampada y una chaqueta deportiva color blanco y azul, así como calzado negro de Adidas.

© Grosby Group Jennifer y Fin llevaron atuendos informales con jeans azules.

Pero no fue el atuendo de Fin lo que más llamó la atención, sino el nuevo estilo que ha adoptado con su melena. Si bien desde hace tiempo ha llevado el cabello muy corta, e incluso color rosa, en las últimas semanas había lucido su tono castaño natural. Sin embargo, tal parece que ha querido dar un giro a su apariencia tiñéndose de un profundo color negro.

© Grosby Group Fin lució su brillante y oscura melena.

Desde de septiembre empezó a notarse que Fin tenía la melena mucho más oscura, pero fue en esta última salida con su mamá que se hizo más evidente su cambio de look, pues también su cabello es más largo. Lo llevó peinado de tal forma que se destacó su volumen y brillo.

© Grosby Group A finales de septiembre, Fin lucía ya un cabello más oscuro.

A inicios del mes pasado, cuando fue captado con sus padres en ocasiones separadas, Fin aún llevaba su melena castaña clara, pero en una aparición con sus amigas el 15 de septiembre, ya dejaba ver su cabello negro. En su salida con su papá hace un par de semanas, también llamó la atención el tono más oscuro de su pelo.

© Grosbey Group A finales de agosto e inicios de septiembre, Fin lucía su melena castaña clara.

© Grosby Group Fin tiene un tono de pelo similar al de su hermano Samuel.

Jennifer, y su labor como mamá

La reciente salida con Fin ha reafirmado una vez más la complicidad de Jennifer con sus hijos. No es de sorprender la gran labor que la actriz ha hecho como madre, pues la maternidad era un sueño que siempre quiso hacer realidad. “Podría haber sucedido de cualquier modo. Podría haber adoptado o recurrido a la acogida, pero no había duda de que sería madre. Yo era la típica niña que llevaba una muñeca a todas partes y monté una empresa de canguros con mi amiga Carrie en séptimo u octavo”, contó el año pasado en entrevista con Allure.

Incluso, la maternidad ha repercutido en los proyectos profesionales que elige la estrella de Elektra. “No les importa ver las películas de su padre, pero a mí prefieren verme como a su madre (y no como a una actriz). No quieren verme disgustada y las mujeres lloramos más en esta profesión”, dijo en la entrevista, revelando que “francamente, no quieren verme en algo romántico”.