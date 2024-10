Paola Rojas también se despidió de su programa de radio tras su salida de Televisa

Las últimas semanas han sido de grandes cambios para Paola Rojas, quien el próximo 14 de octubre debutará como la conductora del noticiario matutino De Pisa y Corre, luego de su inesperada salida de Televisa y del programa Netas Divinas, iniciando así una nueva era en su carrera. Sin embargo, asumir la titularidad de un espacio tan importante como este, también ha implicado un ajuste en su vida laboral, pues desafortunadamente ha tenido que despedirse también del programa de radio que tenía en MVS, el cual tenía apenas tres meses de haber arrancado.

© IG: @paolarojas Paola Rojas iniciará una nueva era en su carrera el próximo 14 de octubre en Imagen Televisión

Así lo ha dio a conocer la periodista durante la última transimisión de su noticiario en MVS, una ocasión en la que además de agradecer a su audiencia, también reconoció el trabajo de quienes hicieron posible su espacio en dicha radiodifusora. “Muchísimas gracias a todos los que hacen posible este espacio", expresó Paola minutos antes de concluir con la última emisión de su programa.

© IG: @paolarojas La periodista sorprendió a sus seguidores hace unas semanas al revelar que su ciclo dentro del programa 'Netas Divinas' había llegado a su fin

Sin entrar en detalles, la comunicadora reveló cuál sería el programa que reemplazaría el suyo, así como el nombre de las colegas que encabezarían dicho proyecto. "A partir del siguiente lunes ya no estaremos aquí acompañándolos, pero la buena noticia es que todo indica que dos reinas, Tamara Vargas y Luz María Zetina, estarán cubriendo este horario”, finalizó.

La razón de su salida de Televisa

Si bien, el crecimiento de Paola Rojas dentro del mundo de las noticias y los medios de comunicación se dio dentro de Televisa, la periodista ha buscado llevar su profesión más allá de la televisora, por lo que siempre ha buscado espacios para poder llevar a cabo su labor. “Voy a ser súper honesta, en cuanto me plantearon la posibilidad de venir aquí a hacer noticias tenía clarísimo que era un sí, porque hay muchísimas cosas que me gusta hacer y que las abrazo y que las disfruto, pero las noticias están en el centro de lo que me llama. Y porque además me importa que mi voz esté en el momento histórico que está viviendo México, ahí no dudé…”, dijo hace unos días, durante la visita que hizo al programa Sale El Sol.

En ese mismo espacio, Rojas reveló que si bien, ella intentó negociar su estancia en Televisa, donde trabajaba en el programa Netas Divinas, las cosas no salieron como ella esperaba. “Yo sí quería seguir en otros proyectos, voy a decirlo con todas sus letras, yo quería seguir en Netas Divinas, lo planteé y me lo permitieron aquí en Grupo Imagen, me dijeron: ‘Sí, son compatibles’, pero allá no fue posible y entonces lamentablemente sí tuve que dejar ese proyecto que lo amo…”, explicó.