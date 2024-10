Geraldine Bazán: 'Estoy buscando una pareja que ya tenga su vida hecha'

Han pasado varios años desde la ruptura amorosa entre Geraldine Bazán y Gabriel Soto, quienes hoy mantienen un vínculo de cordialidad por el bienestar de sus hijas; Elissa Marie y Alexa Miranda. A pesar de los giros en su vida, Geraldine está segura de las decisiones que desea tomar en el terreno sentimental, pues si bien ha disfrutado de la soltería, no se encuentra cerrada al amor. Sin embargo, para ella es muy importante establecer prioridades a la hora de contemplar salir con un galán, pues asegura que más allá de todo su familia es muy importante, por lo que su prospecto debe tener clara esa circunstancia.

Lo que Geraldine busca en una pareja

Abierta como suele ser al abordar aspectos de su vida, Geraldine se sinceró sobre sus perspectivas sentimentales al asistir como invitada al podcast de Matías Ferreira, en donde habló con total apertura de la percepción que hoy tiene de la vida amorosa tras haber pasado por varios momentos en ese sentido. “Yo soy una mujer que me casé, que me divorcié, que tengo dos hijas. Definitivamente he conocido también, después de mi divorcio, tuve una relación muy importante con un gran hombre y demás, pero no estas buscando lo mismo que cuando tenías 20, que no te habías casado, que no tenías hijos…”, explicó.

En esa charla, Geraldine fue puntual al hablar sobre lo que busca en una pareja, pues sabe muy bien que en este momento cuidar de sus hijas es la mayor prioridad. “Yo ya estoy buscando una pareja, un hombre que me tome de la mano, que ya tenga también su vida hecha para compartirla, porque yo ya tengo dos hijas y él también tiene que entender que mi prioridad siempre (son mis hijas), ellas aun dependen de mí…”, aseguró en la reveladora conversación.

El ideal, un hombre divorciado

Al ahondar en sus palabras, Geraldine comentó el tipo de pareja con la que le gustaría vincularse, pues si este tuviera hijos la situación podría ser muy similar a la suya. “No es fácil, si las relaciones en pareja no son fáciles una relación así tampoco, entonces también supongo que digamos que lo ideal sería estar con un hombre divorciado que ya tuviera hijos. Sí quisiera tener uno más, pero yo ya estoy bien con dos. Esas son cuestiones como que tienes que decidir pero que ya tuviera hijos, que supiera lo que significa tener hijos, que supiera la importancia…”.

A pesar de la idea que Geraldine tiene de una pareja, no descarta salir con un hombre que no tenga hijos. “Claro que puedo salir con un hombre que no tenga hijos o que sea más joven o más grande pero que nunca tuvo hijos. Realmente por más que te digan: ‘Lo entiendo y lo respeto’, no siente, no ha vivido lo que significa tener un hijo y la responsabilidad que eso es y conlleva…”, dijo la actriz de telenovelas y teatro, quien por el momento ha tomado la decisión de enfocarse en su carrera y de mantener los asuntos amorosos alejados del ojo público.