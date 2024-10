Jennifer Lopez reaparece espectacular en su discurso en el 50° aniversario de los AMA's

A pesar de que la vida personal de Jennifer Lopez está bajo los reflectores, esto no es impedimento para que la cantante se enfoque en importantes celebraciones, como el 50° aniversario de los American Music Awards, gala de la que ha sido parte en varias ocasiones, a propósito de su impecable carrera en la industria.

El pasado fin de semana, la intérprete, quien está en pleno proceso de divorcio con el actor Ben Affleck, ofreció un emotivo discurso en el que habló de su infancia. "Es realmente increíble, ¿cierto? Cincuenta años de los American Music Awards", dijo. "Recuerdo cuando los veía en casa, cuando era una niña pequeña".

© Kevin Mazur/AMA2020/Getty Images Jennifer Lopez en los American Music Awards 2020 en el Microsoft Theater en Los Ángeles, California.

La intérprete de Jenny From the Block también recordó cuando debutó en el show en 2001. "Fue hace mucho tiempo, pero la energía en el lugar era muy eléctrica".

La aparición de JLo en los American Music Awards se da poco después de su participación en el Festival Internacional de Cine de Toronto en septiembre de 2024. Durante el evento, Jennifer y el mejor amigo de Affleck, Matt Damon, fueron captados teniendo una profunda conversación en la fiesta posterior que conmemoraba el estreno de su película Unstoppable, misma en la que Lopez es la protagonista, y que fue producida por la productora de Damon y Affleck, Artists Equity.

Días después, la expareja fue captada almorzando con su familia y, según se informa, se mostraban muy cariñosos el uno con el otro. A pesar de los informes de los testigos presenciales, 'Bennifer' no se reconcilió y todavía sigue adelante con el divorcio.

Según la fuente de Entertainment Tonight, Jennifer y Ben están "esperando a anunciar su separación oficial porque quieren asegurarse de que todo salga bien cuando lo hagan, especialmente con todos los involucrados. Ninguno de los dos quiere que este proceso se apresure. Están tratando la separación con tanta gracia, comprensión y gentileza como pueden".

© Todd Williamson/CBS via Getty Images JLo y Ben Affleck con Matt Damon y Luciana Damon

Jennifer Lopez solicitó el divorcio de Ben Affleck dos años después de casarse en Georgia. Lopez citó "diferencias irreconciliables" como motivo de su divorcio. Una fuente de People reveló que la cantante de No Me Ames luchaba con los estados de ánimo de Affleck. Lopez "pasó mucho tiempo asegurándose de que Ben fuera feliz y tuviera todo lo que necesitaba", dijo la fuente. "La forma en que lo cuidaba era casi infantil", continuó.

"Sus amigos le recordaban constantemente que ella no es responsable de sus sentimientos. A veces es muy temperamental y sombrío. Jennifer aprecia la vida de otra manera. Ella está muy agradecida por todo", agregó.

"No tiene buenas habilidades para afrontar las cosas. Se frustra fácilmente y tiende a estar de mal humor. Cuando está relajado y de buen humor, es increíble estar cerca de él", dijo una segunda fuente. "Pero más a menudo, está molesto o frustrado". "Muchas veces, es solo algo pequeño en lo que se queda atascado", continuó la fuente. "Él realmente no entiende cómo su mal humor afecta a las personas que lo rodean. No es divertido estar rodeado de ese tipo de negatividad".

© Rodin Eckenroth JLo y Ben Affleck estuvieron casados por dos años

Aunque la ex pareja está intentando seguir adelante y llevar vidas separadas tras su relación fallida, aún comparten algunos espacios, incluido su edificio de oficinas en Los Ángeles. Ben Affleck y Jennifer Lopez fueron vistos saliendo del edificio con solo unos minutos de diferencia. Se observó que JLo salió primero y Ben lo hizo 15 minutos después. La expareja de famosos, que no ha sido vista junta durante un tiempo, ahora es objeto de informes que detallan una situación potencialmente compleja derivada de la ausencia de un acuerdo prenupcial.