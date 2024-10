Pepe Aguilar revela que su hija Aneliz se puso celosa por la canción de 'Cuídamela Bien'

Con total apertura, Pepe Aguilar tomó la decisión de abordar aspectos de su vida personal como nunca antes lo había hecho. El cantante concedió una entrevista televisiva en la que habló de la reciente boda entre su hija Ángela Aguilar y el intérprete Christian Nodal, así como de los constantes rumores que persiguen a la pareja y a su famosa dinastía musical. En ese tenor, Pepe conversó sobre la reciente canción que estrenó titulada Cuídamela Bien, la cual se ha dicho lleva una dedicatoria implícita a su yerno, pero que también la letra ha puesto celosa a su otra hija, Aneliz Aguilar, quien asegura le reclamó por lo que dice la letra del recién estrenado tema.

© Getty Images Pepe Aguilar habló como nunca de su vida personal.

Pepe comparte qué le dijo su hija

En tono amable, Pepe se refirió a la canción que ha sido muy comentada estos días, pues la letra alude directamente a un yerno, el cual recibe claramente un mensaje de su suegro. Según cuenta Pepe, su hija Aneliz no fue indiferente a la letra, pues en una parte del tema se puede escuchar una frase que dice: “Le quitaste al viejo la mejor mujer”, lo cual hizo reflexionar a la joven sobre la idea que su padre tendría de ella. Sin embargo, Pepe fue puntual al asegurar que solo es una interpretación y que quiere a sus hijos por igual, aunque tiene muy claro lo distintas que son sus personalidades.

Video relacionado

“Ahora su hermana se puso celosa con la canción, lo que menos pensé en la vida, dijo: ‘Oye, ¿cómo que ‘te llevaste a la mejor mujer’ ¿Y yo qué?’. Le dije: ‘Yo no la compuse, yo nada más la estoy cantando, soy un intérprete. A ti te amo igual’…”, explicó Pepe en entrevista con Alan Tacher para Despierta América al ahondar en la respuesta que le dio a su hija Aneliz, con quien mantiene un fuerte vínculo entre padre e hija. Para no dejar lugar a dudas sobre este tema, el intérprete de canciones como Miedo o Por Mujeres Como Tú, le dijo a Tacher: “Tú que tienes hijos lo sabes perfectamente bien y lo voy a decir aquí, a los hijos se les quiere igual pero cada uno es diferente…”.

© @aneliz_aguilar Aneliz Aguilar no fue indiferente a la letra de 'Cuídamela Bien'.

La reacción de Nodal sobre la canción

Desde el lanzamiento de Cuídamela Bien los fanáticos no han perdido detalle de lo que comunica la canción. De hecho, Pepe recordó cómo fue que le compartió a su yerno el estreno de este tema musical y de la reacción que tuvo este al escuchar el mismo. “Llegué con Christian y le dije: ‘Mira, creo que nos está jugando todo mundo, vamos a jugar también’. Me dijo: ‘¿De qué me está hablando, señor?’. No te asustes (le dije). Yo quiero mucho a Christian, la verdad es un buen muchacho, desde hace muchos años lo conozco, hay cariño pues, aparte como colega lo respeto mucho y lo admiro, se me hace un chavo que canta muy bien. Ya que la escuchó me dice: ‘Póngamela otra vez, quiero escuchar algo’. (Me dice): ‘Está bien, todavía no sé qué pensar’…”.

© IG: @pepeaguilar_oficial Pepe Aguilar y Christian Nodal.

Sobre los comentarios que adjudican el mensaje de esta canción a Christian, Pepe Aguilar dijo: “La canción viene a decir muchas cosas en determinado momento que con música se entienden más que con palabras… A mí me parece que es un tema que va más allá de la historia que está pasando mi hija y su esposo y que creo que se puede quedar como un tema que un padre le canta a su hija que se casa…”, explicó en su charla con Alan Tacher, espacio en el que habló de su sentir al ver casada a su hija y de cómo tomó esta noticia.