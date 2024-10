Pepe Aguilar asegura que en la familia hay cariño y respeto: 'Somos amigos'

Pepe Aguilar y su familia han sido el centro de atención desde que, a mediados de junio, su hija Ángela Aguilar confirmaba en exclusiva a HOLA! Américas su relación con Christian Nodal. Con una figura imponente respaldada por su personalidad fuerte, todos querían saber su postura ante la boda de ambos cantantes, celebrada de forma íntima a finales de julio en el Estado de Morelos, en México. La duda incrementó días atrás, después de que el intérprete lanzara su reciente sencillo Cuídamela Bien, en la que de forma directa le pide a Nodal que sea bueno con Ángela. Una situación familiar a la que se suma la hospitalización de emergencia de Nodal y el tajante mensaje de parte de su mamá, Cristy. A corazón abierto, Pepe habló sobre estos temas durante una entrevista para Alan Tacher en Despierta América (Univision) en la que asegura que en la familia hay cariño, mientras revelaba algunos detalles de la salud de su yerno, y cómo fue que su hija le informó que quería casarse.

"No le podían bajar la fiebre", dijo Pepe al preguntarle sobre la publicación en las redes sociales de Nodal, en la que aparece en la cama de un hospital, con los ojos cerrados y conectado a varias máquinas acompañado de su esposa, Ángela. "Yo creo que está sobre trabajado", agregó a su paso por Nueva York, en donde estuvo como invitado en programas como Good Morning America y Jimmy Kimmel Live!.

En su charla con Alan, Pepe quiso aclarar que aunque ha estado más en contacto con la carrera de Nodal, él no es manager ni tiene nada qué ver en sus decisiones. "No, no, nada que ver. Su manager es su papá (Jaime González), que por cierto, le mando un saludo muy cariñoso a mi consuegro".

Fue entonces cuando, entre risas y notables nervios, el patriarca de la Dinastía Aguilar aseguró que entre ambas familias "hay cariño, por supuesto, respeto y todo lo que tiene que haber en una relación así. Somos amigos". Declaraciones que cobran más fuerza luego de que Christy Nodal publicara en sus historias un mensaje muy directo con la imagen de un águila con corazones verdes en los ojos: "Cuídemelo Bien. Que de acá para allá nada se habla, cuide muy bien sus estrategias y déjelos vivir en paz".

En su canción, Pepe asegura haberle dado la bendición a su hija y Nodal para el inicio de su vida juntos, pero hasta ahora no había contado a detalle cómo fue que Ángela se acercó a él para exclamar su deseo por casarse con el también intérprete. "Fue un momento muy importante para ella, lloró y todo", recordó.

En aquella escena familiar, Pepe detalló que se encontraba su esposa, Aneliz, y que Nodal estaba afuera de la habitación en la que padres e hija sostenían una seria conversación. "Yo le dije: 'Pues adelante'. Como dice la canción, por mi parte yo les doy la bendición. Hay que darles chance. Yo nomás soy su papá, no soy su dueño", reveló.

Y sin dejar de sonreír, contó que los jóvenes no sólo la están pasando muy bien, sino que son bastante cursis a la hora de expresar su amor uno al otro. "¡Qué cosa tan desagradable!", dijo en tono bromista. Y agregó: "Pensaba que yo era cursis. Pensaba que mis papás eran cursis. Pero ellos, ¡qué barbaridad! Pero está bonito".

La canción que Ángela y Nodal conocían desde antes

Aunque Pepe canta Cuídamela Bien desde el corazón, el tema no fue escrito por él, sino por Juan Carlos Corral Félix, quien se inspiró en la historia de amor de los recién casados desde el punto de vista de su padre. Para los fans de Pepe, Ángela y Christian, el estreno de la canción causó bastante polémica, en especial por los versos en los que el padre de la novia le habla de hombre a hombre a su yerno.

"A mí me parece un tema que va más allá de la historia que está pasando con mi hija y su esposo. Creo que puede quedar como un tema que un padre le puede cantar a su hija cuando se casa", expresó. Y aseguró que Christian escuchó la letra antes de que el mundo la conociera.

El mensaje para Carín León y el cariño por Christian Nodal

Durante su estancia en Nueva York, Pepe Aguilar también fue el invitado sorpresa en el show de Carín León, con quien compartió el escenario. Encantado por la experiencia y asombrado por su talento, Pepe dio unas palabras para él frente al público: "30 años cantando música mexicana, y encontrarme a un artista como Carín León no nomás es un orgullo, es una tremenda esperanza y también es una confirmación de que la música mexicana tiene muchísima miga en la nota este cabrón".

Las palabras de Pepe hicieron eco en las redes sociales, en donde muchos interpretaron su mensaje como un desaire para Nodal, quien en esos momentos seguía bajo observación médica. Pero él mismo aclaró esos rumores revelando qué opina del mexicano y cómo es su relación con él.

"Quiero mucho a Christian, la verdad es un buen muchacho. Desde hace muchos años lo conozco, hay cariño y como colega lo respeto mucho y lo admiro. Se me hace un chavo que canta muy bien", contó sonriente. Sobre la reacción de Nodal al escuchar la canción, dijo que se quedó pensativo hasta que logró expresar: "'Está buena', dice. 'Todavía no sé qué pensar'", recordó entre risas el feliz papá.