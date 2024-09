Christian Nodal confiesa que su 'vicio’ favorito es su esposa, Ángela Aguilar

A sólo un par de días de haber celebrado dos meses de casado con Ángela Aguilar, Christian Nodal deja claro que siguen viviendo la luna de miel. Como parte la promoción de su gira por Estados Unidos, el cantante acudió a la cabina radiofónica de La Nueva 101.9 donde asistió al programa de El Ratón. Durante esta charla, el locutor le realizó una ronda de preguntas rápidas donde el cantante tuvo que responder lo primero que se le venía a la mente, más enamorado que nunca, el intérprete de Dime cómo quieres, mostró que su esposa está presente en todo momento, al mencionarla en dos ocasiones, cuando le preguntaron sobre su vicio favorito y con quién disfruta pasar su tiempo libre.

Más sincero que nunca, el cantante se mostró muy transparente en esta entrevista donde, entre otras cosas, reveló que su color favorito es el verde, que su auto predilecto es el Ferrari y que su platillo consentido es cualquier que sea preparado por su mamá, Cristy Nodal. El momento más especial de esta conversación fue cuando Nodal dijo, sin pensar, que su esposa, era su vicio favorito, una respuesta que sorprendió hasta a el locutor: “¡Muy bien!, yo pensé que ibas a decir: ‘La cheve’, pero saliste con una respuesta más perrona”, dijo entre risas.

Ángela volvió a aparecer en la plática, cuando El Ratón, le preguntó a Nodal quién era su compañía favorita, momento en el que la mencionó a ella y a la pequeña Inti: “Mi hija y mi esposa”, reconoció. El cantante sorprendió al mostrarse tan abierto a contestar este tipo de cuestionamientos, sobre todo, después de que hace unos días, compartió con sus seguidores un video en el que explicó por qué no pública imágenes de su tiempo junto a Inti, quien hace un par de semanas cumplió su primer año, una fecha para la que el cantante viajó a Argentina, por unas horas, con el objetivo de asistir a su primera fiesta de cumpleaños.

Esta nueva declaración pública de amor, de Nodal a Ángela, ocurre un par de días después de que el matrimonio celebró sus primeros dos meses. Para que este acontecimiento no pasara desapercibido, la cantante usó una de sus historias en Instagram, para compartir una romántica foto junto a su esposo, que acompañó del tema de Joan Sebastián Amorcito Mio, una imagen que Nodal retomó para compartir con sus seguidores. En la foto, se aprecia como Ángela se siente muy cómoda en los brazos de su marido, quien aparece rodeándola con sus manos, mientras acaricia su cabeza.

¿Por qué no sube fotos con Inti?

Hace unos días, Christian Nodal usó su cuenta de Instagram para alzar la voz y defenderse de quienes lo criticaron por no felicitar públicamente a su hija y explicó por qué no compartirá momentos con la niña en redes sociales: “¿Por qué yo voy a exponer a mi hija a eso? Yo no quiero. Si los demás lo hacen, está bien. Yo no tengo estómago para eso. Simplemente es eso”, dijo sobre los comentarios negativos que se generan en redes. Lo que sí aseguró es que, siempre estará cerca de Inti: “Donde sí importa es cuando mi bebé abra el álbum de fotos familiares y vea que su papi siempre está ahí, que siempre intenta estar ahí para ella y que, para estar con ella, 24, 26, 28 horas para poder compartir días con ella. No entiendo por qué debería de publicar fotos o videos. Es una bebé”, explicó.