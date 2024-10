Tania Rincón comparte detalles del sueño que cumplió junto a su novio en Berlín

A sólo unos días de haber regresado de Alemania, país al que realizó un viaje de placer, junto a su novio, Pedro Pereyra, Tania Rincón usó su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores detalles de esta aventura que disfrutaron en pareja y en la que ella cumplió el sueño de formar parte del famoso Maratón de Berlín. La mexicana, quien fue invitada por la firma Adidas, compartió esta aventura con su novio, fue el encargado de captar las imágenes más especiales de Tania llegando a la esperada meta y hasta corrió un tramo con ella.

© IG @taniatin Tania Rincón y Pedro Pereyra viajaron a la capital alemana para cumplir un sueño.

Las curiosidades de su visita a Alemania

Este viaje fue tan especial, que Tania y Pedro decidieron realizar un video en el que compartieron los instantes más entrañables y mostraron cómo fue su experiencia en esta ciudad que les dejó un gran sabor de boca. A través de Instagram, la conductora de Hoy compartió este material audiovisual que acompañó de la frase: “Les compartimos nuestro viaje exprés a Berlín. Una experiencia retadora, pero emocionante. ¡Lo Logramos!”, se lee en la descripción de este clip, donde compartieron los detalles más curiosos de su estancia en la capital alemana, como el famoso hotel donde se hospedaron.

A detalle, Tania y Pedro explicaron las curiosidades más destacadas de su estancia: “El hotel donde nos quedamos estaba increíble, mucha historias y tradición”, se le escucha decir a la conductora sobre el Hotel Adlon donde, resulta, que en 2002, Michael Jackson mostró a su hijo Prince por el balcón de una de las habitaciones: “Curiosamente, sucedió esto en este hotel”, comentó Pedro, mientras en el video, aparecía la famosa foto del Príncipe del pop junto a su bebé.

El mejor compañero de aventura

La pareja contó que, de las primeras cosas que hizo en Alemania, fue probar las delicias culinarias de la ciudad y no se resistieron a probar una tradicional sopa de papá con salchicha que acompañaron por una de las variedades de cervezas que tienen disponibles. Aprovechando que llegaron un par de días antes del maratón, los novios fueron probando el terreno y salieron a correr por la ciudad, el primer día, lograron hacer 6 kilómetros: “Sentíamos que volábamos, porque Berlín es una pista”.

Video relacionado Cabe destacar que Pedro viajó y participó en el maratón únicamente como acto de amor con Tania y así lo reconoció: “Creo que ya le estoy agarrando el gusto a esto de correr, la verdad”, comentó el productor. Aprovechando su estancia Alemania, la pareja visitó sitios emblemáticos, como lo que queda del Muro de Berlín, un tour turístico que disfrutaron horas antes del maratón, el evento con el que Tania soñó durante todo el año.

© IG @taniarin Tania Rincón dedicó este logro a sus dos hijos, Patricio y Amelia, por quienes corrió este maratón.

Una medalla con dedicatoria especial

Debido a que Pedro fue como apoyo, se encargó de captar los momentos más especiales de su novia quien, con este maratón, suma tres en su lista: “Tania corrió el maratón completo, yo corrí la segunda mitad del maratón con ella”, explicó Pereyra. Además de cumplir su sueño de correr en Berlín, Tania cumplió el objetivo que tenía para esta carrera: “Logré bajar mi tiempo y es un sentimiento indescriptible”, reconoció la conductora de Hoy quien terminó el maratón un tiempo de 04: 05 minutos.

Fue el pasado domingo, 29 de septiembre cuando Tania y Pedro acudieron a su espera cita en Berlín, una experiencia que los unió más como pareja y en el que escribieron uno de sus capítulos más cómplices. Fue la propia conductora quien compartió con sus seguidores, las mejores fotos presumiendo su medalla: “Estoy de un sensible, por la carrera, pero también, porque sé que hay detrás de esta medalla. Hace un año corrí el maratón de Chicago en 4:15 y de ahí me propuse venir al Maratón de Berlín, quería bajarle tiempo a mi marca persona. Lo logré y no puedo estar más feliz. Ya les llevo esta medalla Patricio y Amelia, los amo con todo mi ser”, escribió Tania en su Instagram, hace unos días.