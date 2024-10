La novia de Joe Manganiello cuenta como inició su relación y revela si tienen planes a futuro

Sofía Vergara y Joe Manganiello protagonizaron una de las rupturas más mediáticas de 2023. Luego de siete años de casados, la pareja confirmó el fin de su matrimonio en julio del año pasado. Tras esta inesperada noticia, ambos siguieron adelante con sus vidas, y mientras que la colombiana inició una relación con un apuesto médico, el actor se dio una oportunidad con otra actriz: Caitlin O'Connor. La guapa intérprete, de la que Joe se ha vuelto inseparable, ha compartido algunos detalles de su relación, y ha revelado si hay planes a futuro.

© Instagram @caitlin__oconnor Caitlin y Joe celebraron hace poco su primer aniversario.

En entrevista con E! News, Caitlin habló de la plenitud que siente en su vida en estos momentos tanto a novel personal como profesional. “Es una nueva era para mí. Me siento bien”, dijo la actriz, quien el año pasado se la pasó trabajando y viajando con Joe.

La intérprete, quien participó en la serie de HBO Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty, acaba de cumplir un año de relación con Manganiello, celebración que ambos llevaron a Atlanta, pues el actor tenía un compromiso profesional ahí. “Siempre estamos celebrando. Siempre nos estamos divirtiendo”, dijo, sin ahondar en los detalles de su íntimo festejo.

© Getty Images En febrero se confirmó que Caitlin y Joe se habían mudado juntos.

Cuestionado sobre cómo se originó su relación, Caitlin contó que el hecho de que ambos sean originarios de un mismo lugar los acercó de cierta manera y fue un encuentro casual en la Costa Oeste lo que terminó por unirlos. “Ambos somos de Pittsburg. Yo soy de Uniontown, que está a una hora y media al sur de Pittsburgh, pero nos conocimos en Los Ángeles. Yo estaba en una fiesta de Winning Time y él estaba allí”, explicó.

Los rumores de romance cobraron fuerza en octubre de 2023, pero fue hasta diciembre que se hizo oficial la relación cuando los actores asistieron juntos a la gala anual del Children of Armenian Fund. Fue hasta hace unos días que Caitlin confirmó que en sus historias de Instagram que su relación con Joe inició el 26 de septiembre, un par de meses después de que se anunciara la separación de él con Sofía.

© GettyImages En diciembre de 2023, Joe hizo oficial su relación con Caitlin.

Aparentemente, Joe y Caitlin han optado por dejar que su relación fluya sin presiones, pues la actriz confesó que ha sentido que los dos han estado en una “gira mundial” juntos. Y aunque no todavía no han compartido ningún plan futuro, Caitlin confirmó que “se están divirtiendo mucho” mientras tanto.

El pasado mes de febrero, TMZ reportó que Joe y Caitlin habían dado un importante paso en su relación al vivir juntos. Fuentes citadas por dicho medio contaron que los actores estaban muy felices y enamorados, y que habían forjado un fuerte vínculo gracias a las raíces que comparten. De hecho, señaló que la pareja ya había visitado junta Pittsburgh, y que también había paseado su amor por Nueva York e Italia.

© Instagram @caitlin__oconnor Joe Manganiello y Caitlin O'Connor viajaron hace tiempo a Italia.

© Instagram @caitlin__oconnor Bubbles, el perrito de Joe Manganiello, ya dio su aprobación al noviazgo con Caitlin.

Además, destacaron que el querido perro del actor, Bubbles, el cual antes compartía con Sofía Vergara, ya había dado el visto bueno a Caitlin, lo que para Joe era muy importante.

El final del matrimonio de Sofía y Joe

En enero de este año, meses después de su comentada separación, Sofía contó en entrevista con el diario español El País, la razón por la que su matrimonio con Joe terminó. “Soy una mujer recién divorciada. Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven, quería tener hijos y yo no quería ser una mamá vieja. Siento que no es justo para el bebé”, expresó entonces la colombiana, quien actualmente tiene 52 años, cinco más que el actor.

Sin embargo, Joe negó más tarde que el tema de la paternidad hubiera originado la ruptura. “Fue porque dos personas se fueron separando, y eso ocurre a veces”, dijo en julio a Men’s Journal. “Le dije: ‘Si ya no quieres tener hijos, lo entiendo. Dímelo y sabré de qué va esto, y no pasa nada’. Pero ese no era el caso con ella. Y le juré que nunca la dejaría si no funcionaba. Y no lo hice”, contó.