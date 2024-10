Valentina y Emiliano, hijos menores de ‘El Potrillo’, cantaron en la boda de su mamá, Ximena Díaz

Ximena Díaz, ex pareja de Alejandro Fernández y madre de sus hijos menores, acaba de escribir un importante capítulo en su vida. La guapa colombiana celebró recientemente su boda, un momento especial en el que por supuesto estuvieron presentes sus retoños, Valentina y Emiliano Fernández. Agradecida por los mensajes de cariño, la exmodelo ha compartido nuevos vistazos del enlace, incluidas las actuaciones musicales de sus hijos.

© Instagram @ximenadiaz01 La colombiana Ximena Díaz contrajo matrimonio con Juan Manuel.

Este 3 de octubre, cinco días después de la boda, Ximena tomó de nueva cuenta sus redes sociales para compartir su felicidad y agradecimiento por la nueva etapa que ha iniciado junto a su pareja, de quien ha revelado su nombre: Juan Manuel. “Gracias a todos por sus lindos mensaje y tanto amor que me han enviado”, expresó al inicio de su publicación, la cual acompañó de varias fotos de la celebración, mostrando tanto a algunos de sus invitados, como los lindos detalles que hubo en la fiesta.

“Juan Manuel y yo estamos muy felices y agradecidos con tantas muestras de cariño. Gracias a mi Valle del Cauca por sus hermosos paisajes, clima, gente y ser tan lindo escenario para nuestra unión”, continuó Ximena, quien eligió natal Colombia para celebrar su unión.

© Instagram @ximenadiaz01 Ximena Díaz compartió nuevas imágenes de su boda.

“Para los que me han pedido detalles de todo el evento aquí les dejo estas recomendaciones, de las que estoy segura de que si escogen el Valle quedarán tan felices como yo. Colombia siempre será un hermoso destino ( y México)”, agregó en su mensaje, dejando ver el gran aprecio que le tiene al país en el que han crecido sus hijos. Si bien mencionó detalles de su look nupcial y los proveedores de su boda, aclaró que su mención fue por “mi gusto personal”, y no porque le hayan pagado.

“Familia querida y amigos, gracias por TANTO AMOR. A los que no estuvieron: Pronto festejaremos el AMOR y la VIDA con ustedes. Están por siempre en nuestros corazones”, agregó en su mensaje, el cual recibió numerosos mensajes de afecto de sus seguidores.

© Instagram @ximenadiaz01 Valentina y Emiliano Fernández no podían faltar en en la boda de su madre.

© Instagram @ximenadiaz01 Emiliano junto a su mamá, Ximena Díaz, en un día inolvidable.

El especial regalo de sus hijos

Ximena también compartió en su cuenta de Instagram un par de videos de sus hijos, quien durante la velada sorprendieron a todos al tomar el micrófono y cantar ante los presentes. Valentina, quien acudió a la fiesta junto a su novio, se plantó muy segura en el escenario para cantar a capela el icónico tema Can't Help Falling In Love de Elvis Presley. Luciendo guapísima en un vestido oscuro, la joven de 22 años sacó a relucir el talento Fernández en la música.

Valentina Fernández canta tema de Elvis Presley en la boda de su mamá

Emiliano no se quedó atrás y, animado por los invitados, accedió a cantar otra famosa canción en inglés: All of Me, de John Legend. El joven de 24 años también mostró su entonada voz cantando sin acompañamiento de instrumentos, mientras que los presentes guardaban silencio para apreciar mejor su interpretación.

Para Valentina y Emiliano la música es algo que conocen bien y no solo por el legado de su familia paterna, sino porque ellos mismos han incursionado profesionalmente en la industria conformando el dúo TINU x EMI. Sin embargo, los hermanos han optado por tomar distancia del regional mexicano, del cual su familia es uno de los principales exponentes, para explorar géneros como el pop y la música electrónica.