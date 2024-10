Los hijos de ‘El Potrillo’, los invitados más especiales en la boda de su mamá

En el pasado amoroso de Alejandro Fernández hay dos ex parejas muy importantes: América Guinart y Ximena Díaz, las mamás de sus cinco hijos. Aunque ambas han optado por mantener una vida alejada de los reflectores, las dos son populares en redes sociales, donde este fin de semana, Ximena, mamá de los hijos menores del cantante, sorprendió con el anuncio de su boda, un enlace civil que celebró en su natal Colombia, hasta donde viajaron Valentina y Emiliano Fernández, para ser testigos de este importante momento. Hace apenas un año, los hijos mayores de El Potrillo, fueron los invitados más especiales de la boda de su mamá, América Guinart, quien se casó con el empresario Álvaro Favier, luego de más de una década de noviazgo.

© IG @ximenadiaz01 La novia dio lecciones de elegancia con su look nupcial

Los hijos de la novia

A través de su cuenta de Instagram, la ex modelo Ximena Díaz, compartió varias imágenes de su íntima boda, una celebración muy especial que disfrutó junto a sus seres queridos. De las fotos que compartió, destaca una en la que aparece, luciendo su vestido de novia, junto a sus dos hijos y a su hermana, Victoria Díaz. Para tan especial día, la colombiana utilizó un elegante vestido de tirantes, cuello en V y aplicaciones de encaje por todo el diseño, para complementar su look, la novia llevó un delicado tocado de pedrería y cristales con el que enmarcó su peinado, como accesorio llevó un espectacular ramo de orquídeas blancas.

Según publicó, se casó el pasado 28 de septiembre, en una ceremonia a la que únicamente convocó a su círculo más cercano. En las imágenes, la vemos muy feliz junto a su ahora esposo con quien, hasta hace unas horas antes de la boda, no había compartido fotos en redes sociales donde la novia compartió varios detalles de este enlace donde la vimos bailar al ritmo de un grupo de vallenato, que se encargó de amenizar el evento.

Aunque en las imágenes familiares únicamente se ve a sus hijos, Valentina y Emiliano, se sabe que el matrimonio fue objeto de júbilo para toda la familia, incluida Karla Laveaga, actual novia de Alejandro Fernández, quien dejó su like en cada una de las publicaciones relacionadas con la boda de Ximena, con quien tiene una relación cordial y cercana, por Valentina y Emiliano. Hace un año, durante el lanzamiento musical de Tinu x Emi, quedó registrada la convivencia familiar que existe entre Ximena Díaz y la familia paterna de sus hijos, sobre todo, descubrimos la cercanía que hay entre la colombiana y la actual pareja de El Potrillo.

© IG @ximenadiaz01 Ximena se casó en su natal Colombia

Una familia unida

Fue precisamente en el marco de este lanzamiento, que Ximena Díaz habló por primera vez públicamente de la cercana relación que tienes sus hijos con los hijos mayores de su ex: “La unión de los cinco hermanitos es un trabajo en familia que hemos hecho todos, durante estos años, me parece bellísimo y me parece un ejemplo, donde el amor se transforma, pero no termina, y cuando hay niños, lo más lindo que puedes hacer por la familia es conservar una unión”, le confesó Ximena Díaz a la prensa, el año pasado.

En esa charla con la prensa, la colombiana enalteció la gran relación que tiene con el papá de sus hijos: “Lo mejor que uno puedo hacer es quedar bien y que los niños no tienen culpa de nada, de verdad le sumas a tus hijos que cuenten con su mamá o con su papá, que vean esa armonía”, comentó la egresada de la carrera de Comunicación, sobre su relación con el cantante.