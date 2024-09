Alejandro Fernández envía mensaje de apoyo a su hija Camila: ‘No podría estar más orgulloso’

Este fin de semana, el nombre de Camila Fernández acaparó todos los titulares por ser la encargada de entonar el Himno Nacional, en la pelea de El Canelo, en Las Vegas. En este viaje de trabajo, la joven también compartió escenario con su papá, durante una de las presentaciones del cantante en aquella ciudad. A pesar de que Camila dio lecciones de talento durante la pelea del mexicano, los nervios la traicionaron y cometió un pequeño error, cuando cambió una palabra, situación que de inmediato se viralizó en redes sociales, donde fue blanco de críticas, pero también de comentarios positivos, como el que emitió el campeón de boxeo, Saúl Álvarez y su papá, Alejandro Fernández, quien a través de su cuenta de Instagram le expresó lo orgulloso que se siente de ella.

El cantante

Emocionado de ver lo mucho que ha crecido su hija Camila como cantante, El Potrillo le agradeció públicamente por acompañarlo en una de sus presentaciones en el MGM Grand Garden Arena y le mostró su apoyo incondicional, luego de la pelea: “Camila no podría estar más orgulloso de ti. Sigue soñando y volando siempre. Te amo”, le escribió el cantante junto a una tierna imagen en la que padre e hija aparecen fundidos en un tierno abrazo.

La cantante rompe el silencio

Por su parte, Camila Fernández, también rompió el silencio en redes sociales sobre esta situación, de la que hizo mención en a través de un mensaje en el que también agradeció a El Canelo por haberla invitado: “Fue un gran honor representar a nuestro país al interpretar nuestro Himno Nacional, estaba muy conmovida, y aunque me traicionaron los nervios por un momento, canté como siempre: con todo el corazón, respeto y orgullo por nuestro México. El sentimiento tan maravilloso de ver mexicanos como tú triunfar en el mundo no lo opaca nada. ¡Felicidades campeón!”, se lee en su feed.

Además de interpretar el Himno Nacional en la pelea de 'El Canelo', Camila también compartió escenario con su papá este fin de semana

En este mensaje, Camila también agradeció a su papá por darle la oportunidad de compartir un escenario tan importante e imponente, que les hizo vivir esta experiencia a flor de piel: “Pa, eres mi más grande ejemplo de trabajo y dedicación. Gracias por abrirme las puertas de tu escenario, si hoy soy una mujer resiliente y valiente, es en gran parte gracias a ti que me has enseñado a levantarme de cada caída. Te amo. Gracias, gracias, gracias por esta noche tan mágica”.

Siguiendo los pasos de su hermano Alex, Camila también compartió escenario con su papá

La experiencia de Alex Fernández con el Himno Nacional

Hace un tiempo, Alex Fernández, hermano mayor de Camila, vivió algo similar, cuando le tocó interpretar el Himno Nacional en un partido de futbol. A la distancia, el joven cantante cuenta aquel episodio de su vida como una gran experiencia de la que aprendió mucho: “Ves todo el estadio lleno, a parte te imaginas toda la gente que te está viendo en la televisión, ¿quién no va a estar viendo al Atlas ser bicampeón?, la porra empezó a gritar, yo seguí cantando y la verdad ni me di cuenta, hasta después que me dijeron”, comentó sobre el nerviosismo que le provocó la multitud.

Alex recordó que, debido al ruido del estadio, no se percató del error, hasta después: “Vi una nota en el periódico y dije: ‘¿Qué?’”, recordó sobre aquella ocasión en la que, como su hermana, tuvo una imprecisión al momento de entonarlo: “Me equivoqué en una letra (…) yo sé cómo es la letra, pero así es la cosa”, recordó sobre aquel momento. El joven cantante reflexionó para hablar de cómo este tipo de cosas, se magnifican para vender: “Es que si tu haces todo perfecto, a nadie le importa, nadie va a hablar de eso. Si hubiera cantado el Himno perfecto, no hubiera salido en ningún lado", comentó.