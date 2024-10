Mía Rubín revela que pudo haber sido actriz del universo Marvel: ‘Era un sueño’

Hoy la música es el centro en la vida de Mía Rubín, quien ha logrado abrirse paso en la escena gracias a su interpretación y al talento heredado de sus padres, Erik Rubín y Andrea Legarreta. Sin embargo, tiempo atrás la joven de 19 años dio sus primeros pasos en el espectáculo al debutar como actriz de teatro infantil y en algunos comerciales para la televisión. Inspirada por ese camino, quiso además conquistar sus sueños más allá de las fronteras mexicanas, según confiesa, al audicionar para una mega producción del universo Marvel, aunque el destino y la circunstancia no le permitieron explorar ese entorno como ella habría querido, luego de no ser seleccionada en los castings.

© @miarubinlega Mía Rubín Legarreta inició su vida en el espectáculo en la actuación.

El testimonio de Mía sobre su acercamiento con Marvel

Amable como suele ser con los medios de comunicación, Mía habló durante su asistencia a un evento público, en el que reveló si tiene deseos o no de retomar la actuación, inmersa en un instante de su vida en el que la música ha sido su mayor prioridad. “Me han invitado, obviamente es un arte que disfruto muchísimo pues yo inicié con Annie, inicié actuando. He hecho películas, también doblaje. Es una carrera tan demandante que por el momento estoy intentando enfocarme de lleno en la música…”, dijo, declaraciones retomadas por espacios televisivos como De Primera Mano.

Al ahondar en sus declaraciones, Mía destapó un momento de su vida del que nunca antes había hablado públicamente, cuando en el pasado realizó una audición para una cinta del universo Marvel, la prestigiada franquicia de historias de superhéroes. “En algún punto me encantaría, alguna vez cuando estaba más chiquita llegué a audicionar para una peli de Marvel. Me encanta (la acción), para mí era un sueño hecho realidad decir: ‘Wow, qué increible’. Era (la película) de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, para la chavita latina, pero me dijeron que no…”, expresó durante la charla.

© Getty Images Mía Rubín prefiere estar enfocada en su carrera musical.

‘Era muy difícil’

Abierta a dar más detalles de ese momento en su carrera como actriz, Mía contó que, al igula que ella, su hermana Nina aplicó para el mismo papel. Aunque ninguna de las dos logró quedar seleccionada, hubo otros impedimentos que se presentaron en su momento. “Era top secret, nadie podía decir nada, mi hermana y yo estábamos audicionando, las dos, no podíamos decir absolutamente nada pero fue una experiencia bien padre. Obviamente eran como requisitos, pero al final también era muy difícil, necesitábamos visa de trabajo americana entonces no se logró…”, reveló la joven intérprete.

© @miarubinlega Mía Rubín dice estar feliz realizando sus sueños en la música.

Por ahora, Mía se siente plena por el rumbo que ha tomado su vida en la música, feliz de pisar importantes escenarios en los que ha dado muestra de su talento, como lo hizo a finales de agosto pasado, al ser parte del Festival Hera, el cual fue integrado por un cartel de mujeres de la música. Entre otras cosas, la joven se siente feliz de que su familia al completo se dedique a lo que más ama. “Es muy padre que cada quien esté triunfando en su área…”, dijo la cantante, quien aseguró que viene más música.