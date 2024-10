Montaner celebra el cumpleaños de su nieto Apolo, hijo de Mau Montaner

Si algo tienen los Montaner, además de talento, es un fuerte sentimiento de unidad. Cada uno de sus integrantes celebra por toto lo alto los logros y momentos felices del otro, y se solidariza en los difíciles. En esa ocasión fue un festejo muy especial el que los ha unido: el cumpleaños de Apolo, hijo de Mau Montaner. Y como era de esperarse, el patriarca de la familia le ha dedicado a su nieto un sentido mensaje, además ha compartido un vistazo de la divertida celebración.

© Instagram @saraescobar Apolo, hijo de Mau Montaner, acaba de cumplir dos años.

“El cumpleañerito de la semana. Api me llevó de paseo a visitar a un pana suyo”, escribió Ricardo Montaner en sus historias de Instagram al compartir una linda postal familiar tomada en lo que parece ser un restaurante. En la imagen se ve al intérprete junto a su hijo Mau, quien carga a Apolo, así como Sara Escobar, la madre del pequeño, y una simpática botarga de Goofy.

“Celebramos sus dos añitos felices en familia… Es un ángel que me ama y yo a él”, agregó el intérprete de Me Va a Extrañar en su publicación, en la que etiquetó a su esposa Marlene Rodríguez, quien al parecer también estuvo en el festejo. Ricardo ha sido muy respetuoso de la decisión de su hijo de proteger la identidad de su niño, por lo que eligió una foto en la que no se apreciara su carita, en cambio, sí mostró su linda y rubia melena rizada.

© Instagram @montaner Ricardo Montaner felicitó a su nieto.

Por su parte, los padres del tierno cumpleañero también le dedicaron una sentida felicitación en redes sociales. “Apolo: Curioso, observador y aventurero. Sensible ante detalles que otros no podemos ver a simple vista”, iniciaron su post conjunto. “Guía de aventuras, amante de los desafíos”, agregaron Sara y Mau.

© Instagram @saraescobar Mau Montaner y Sara Escobar compartieron lindos momentos junto a Apolo.

El joven matrimonio compartió una recopilación de lindos momentos junto a su hijo, quien vino al mundo el 30 de septiembre de 2022. “Eres faro y refugio. Mi niño de mirada profunda y sonrisa contagiosa. Feliz cumpleaños hijo. Te amamos”, agregaron en su mensaje.

© Instagram @saraescobar Sara se convirtió en madre de Apolo el 30 de septiembre de 2022.

Los seguidores de la pareja reaccionaron conmovidos, y entre los comentarios no faltaron los de algunos integrantes de la familia. “Dios mío”, escribió Ricky Montaner junto a varios emojis con ojos de corazón. “Shoro”, comentó su esposa Stefi Roitman. “¡Te amamos Api! Nos das felicidad”, expresó por su parte Alejandro Reglero, hermano mayor de Mau. “Feliz cumpleaños Api de mi corazón”, escribió Manuela Echeverry, hermana de Camilo, quien es tío político de Apolo.

© Instagram @saraescobar Ricardo y Mau Montaner con el pequeño Apolo.

Cómo vislumbrada Mau la paternidad

En junio de 2022, cuando Apolo estaba en camino, el cantante de 31 años expresaba su ilusión por la llegada de su pequeño y admitía que, después de un largo tiempo había logrado finalmente el balance perfecto entre su vida personal y profesional.

"¿Cómo lo estoy haciendo? Gracias a Dios, acompañado por mi familia en un momento perfecto para tener este bebé. Voy dedicar un tiempo para recibirlo y, obviamente, pasar un tiempo en casa con mi bebé, pero después de pasar un tiempito nos iremos de gira”, contaba a Tiempo X.

Apolo, el hijo de Mau Montaner, su compañero en las giras

En aquel momento Mau señalaba que esperaba darle a su hijo la crianza que él tuvo con Montaner. “Así se criará este bebé, de gira por todos lados, conociendo a gente hermosísima, conociendo lugares hermosísimos y yo, seguramente, haciendo mi prueba de sonido con mi bebecito aquí”, contaba emocionado. “Ese es mi sueño. Estar en mi prueba de sonido y estar ponte: 'No, tengo que tocar la batería y probar algo…”, contaba emocionado. “Se viene un tiempo muy hermoso para la banda, para la familia”, expresaba.