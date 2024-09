Ricardo Montaner celebra su cumpleaños con un posado al lado de Evaluna y su nieta Amaranto

Para Ricardo Montaner no hay nada más importante que la unidad familiar. Es por eso que siempre encuentra motivos para estar cerco de cada uno de los miembros de su clan y celebrar a lo grande el estar juntos. Especialmente cuando se trata de una ocasión especial, como lo ha sido su reciente cumpleaños. Una ocasión en la que el artista se hizo rodear por el amor de sus seres queridos, quienes se encargaron de hacer de este día el más especial. Algo de lo que el artista ha dado muestra en sus redes sociales, donde incluso se ha dejado ver al lado del miembro más pequeño de su familia: Amaranto, la hija de Evaluna Montaner y Camilo.

© IG: @montaner Ricardo Montaner celebró su cumpleaños 67 al lado de toda su familia

A través de su perfil de Instagram, el patriarca de los Montaner compartió una tierna fotografía en la que se le puede ver en sus facetas más especiales, la de padre y abuelo, posando al lado de su hija Evaluna y de su nieta más pequeña, Amaranto, una postal de lo más emotiva y perfecta para una celebración de cumpleaños. "Evaluna, Amaranto y el hombre más feliz del mundo…", fue el mensaje con el que el artista acompañó sus fotografías, palabras que hacen alusión a la etapa de plenitud personal por la que atraviesa.

© IG: @montaner Ricardo Montaner, Evaluna Montener y Amaranto posaron juntos en su cumpleaños

Cabe destacar, que el intérprete de temas como La Cima del Cielo también compartió en otro álbum algunas imágenes de la especial celebración que tuvo junto a su familia; una ocasión en la que disfrutó una tarde en altamar a bordo de un lujoso yate, en compañía de sus hijos y sus nietos. Sobre este día, Ricardo reflexionó: "Hoy es mi cumpleaños 67. Si la riqueza de un ser humano se midiera en índices de felicidad, podríamos decir que los dígitos suficientes, aún no se han inventado. Que soy rico, muy rico… ¡Esa es la verdad!", expresó el artista al pie de su publicación.

Montaner, agradecido por su familia

El intérprete continuó con su reflexión hablando de lo feliz que se encuentra, no solo por su cumpleaños, sino por todo lo bueno que a nivel personal ha logrado. "Yo me siento pleno, esa ha sido la tarea, entender que la felicidad vive en la intensidad de estos momentos hermosos. Si soy capaz de convocar tantos amores, presenciales y vía remota en un solo día, entonces valió todo la pena. Soy tan afortunado, Dios ha sido espléndido y bueno… todos los días me lo demuestra", continuó Montaner emocionado.

Finalmente, el cantante cerró su mensaje mostrándose agradecido por su familia, pero también por su público, que no ha dejado de apoyarlo a lo largo de las cuatro décadas que lleva de carrera. "Mi esposa, mis hijos, mis nietos y mis amigos, al lado de esa legión de gente que me escucha desde hace 40 años, merecen que siga con buena salud y con esta belleza, con la que a veces, me cuesta transitar... ¡Feliz cumple Montaner!", concluyó.