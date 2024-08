Montaner y su esposan celebran 35 años de amor: ‘Mucha gente apostó a que no duraríamos ni un mes’

Ricardo Montaner y su esposa Marlene Rodríguez tienen una historia de amor como pocas en la industria del entretenimiento. El tiempo no ha hecho más que fortalecer su matrimonio y comprobar que el ‘felices por siempre’ sí existe. El cantante y la productora están celebrando 35 años de matrimonio y, como era de esperarse, han intercambiado románticas dedicatorias en redes sociales y han compartió entrañables fotos.

© Instagram @marlenesalome Enamorados, Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez están celebrando 35 años de matrimonio.

Marlene compartió un mensaje en su Instagram en el que se mostró agradecida por la vida que ha construido con Montaner, y a la vez reveló que al inicio de su relación había quien no les auguraba mucho éxito juntos. “35 años… Dios es tan bueno. Contra todo pronóstico. Mucha gente apostó a que no duraríamos ni un mes y debo decir que, al principio, por momentos también lo pensé”, expresó.

“Pero Dios tenía otros planes con nosotros. Qué bueno que Él tiene el control. Qué bueno que nos escogió. Qué maravilla cada día vivido. Miro para atrás y tengo un millón de recuerdos extraordinarios. Pero lo mejor, es lo que veo hacia adelante”, agregó en su post, el cual acompañó de una recopilación de felices momentos junto al intérprete de Bésame, incluidos algunos de sus primeros años juntos. “Oye pa’, qué bien lo has hecho. Gracias por tu amor, te amo más. Prepárate”, agregó en su mensaje.

© Instagram @marlenesalome Montaner y Marlene tienen una historia de amor como pocas.

Estas palabras no pasaron desapercibidas para el cantante de raíces venezolanas y argentinas, pues no tardó en comentar la publicación, iniciando con un simpático reclamo. “Siempre te robas las mejores fotos, a mí me dejas el repele”, escribió.

© Instagram @marlenesalome Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez siguen tan enamorados como el primer día.

© Instagram @montaner Ricardo Montener recordó los inicios de su relación con Marlene.

“Te amo, mi amor, qué hermoso lo que escribiste y qué hermoso saber que si ahora mismo, bajo las escaleras, te puedo dar un beso monumental”, continuó Montaner, revelando que se encontraban juntos en la intimidad de su hogar. “Efectivamente, esto apenas empieza. Te amo mi amada, ¡Dios es formidable!”, agregó.

Y en su propia cuenta, el cantautor compartió un extenso mensaje agradecimiento por sus días al lado del amor de su vida. Enumerando una a una las razones de su gratitud. “Porque superamos muchos malos momentos, porque decidimos que es para siempre, por tu ayuda cada día, por el compromiso, por el amor, por escogernos cada día, por estos 35 años y por la eternidad…”, escribió Ricardo en sus historias, ambientando su post con su tema La Mujer de Mi Vida.

© Instagram @montaner Montaner vompartió esta linda foto junto a su esposa.

“Feliz aniversario, amada mía. 35 años juntos…”, escribió en otra historia al publicar una hermosa postal en la que se le veía sentado junto a Marlene en la cubierta de un bote, con un hermoso atardecer a sus espaldas.

Su historia de amor

La historia del cantante y su esposa se remonta a varias décadas, cuando Montaner fue flechado mientras ella estaba comprometida. “Yo la había visto ya una vez en la oficina de la disquera, entrar y salir de ahí y me había quedado impactado, me gustó mucho, pero ahí me habían advertido que ella estaba por casarse y nunca más la vi hasta que recibí la invitación a su boda”, contó el cantante hace algunos años al locutor Yordi Rosado. El destino los volvió a unir, y finalmente se casaron en 1989. Él tenía ya dos hijos, y con Marlene se convirtió en padre de Mau, Ricky y Evaluna.

“Nos enamoramos desde el primer momento y aún hoy lo estamos. Mantenemos, especialmente, el enamoramiento, esa cosa que normalmente sucede desde la primera chispa hasta un tiempo después y que luego se posterga, se cambia o se modifica y pasa otra cosa. Yo no podría estar al lado de ella si no supiera que estoy enamorado”, aseguraba el cantante.