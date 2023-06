Esposa de Ricardo Montaner hace frente a las críticas por sus tatuajes

La familia de Ricardo Montaner está acostumbrada a estar bajo el ojo público, y no suelen hacer caso de las críticas o comentarios negativos. Sin embargo, cuando estos traspasan sus ideales, creencias o los afectan directamente, alzan la voz. Recientemente, Marlene Rodríguez, la esposa del cantautor, fue señalada en las redes por mostrar sus tatuajes en sus redes sociales; algunos usuarios indicaron que dichos tatuajes eran inconrguentes con su forma de vivir y profesar su fe cristiana. Ante esto, la madre de Evaluna Montaner y Mau & Ricky defendió su postura con un extenso post.

“Los cristianos no sé tatúan porque usted”, “Está de más rayarse el cuerpo, es mi opinión”, “En la Biblia dice no marcarás tu cuerpo”, fueron solo algunos de los mensajes a los que se enfrentó Marlene. Ante esto, usó su perfil de Instagram para referirse al tema. “Primero decirles que no vengo como dueña de la verdad, les cuento lo que pienso y ustedes hacen con eso lo que mejor les parezca, ni lo digo con enojo, cero pero cool compartirles”.

©@marlenesalome



Marlene Rodríguez también se expresó a través de Instagram stories

“Por estar pendiente de ‘las formas’ se perdieron la esencia (ojo con eso aplicable a sus vidas, no pongan la lupa en lo equivocado y dejen fuera de foco la belleza que lo rodea). Para quienes creen que para los cristianos tatuarse es pecado, dos cosas a profundizar: 1.- Pablo dice ‘todo me es permitido, más no todo me conviene’, pilas con el tema de ‘está prohibido’, cada quien sabe que le conviene en intimidad con Dios”.

No dejará de tatuarse, aseguró

Marlene citó unos pasajes bíblicos en los que se refirió al contecto histórico en el que los tatuajes eran mal vistos, además de dejar claro que seguiría con esa práctica pues le gustaban mucho cómo se veían en su piel.

“Tengo varios tatuajes y quiero más, me encanta, también tengo mucho que mejorar en mí y no tiene que ver con tatuarme, tiene que ver con lo real, con lo que importa, se cada día más parecida a mi maestro, que mi corazón sea un lugar lindo, acogedor y limpito para que el Espíritu Santo no quiera moverse jampas de allí y que al final mi Padre me diga, ‘buen trabajo hija, te esforzaste y que bien la pasamos’”, apuntó.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.