La llamada de Madonna a Tokischa en un show en vivo que demuestra su buena relación

El paso de Tokischa por España se volvió inolvidable gracias a Madonna. Y es que unos días atrás, mientras la cantante se encontraba en entrevista en el programa La Resistencia, la “reina del pop” la llamó por teléfono ante la sorpresa del público y del conductor del show, David Brocano. La cantante tomó la llamada y la puso en altavoz, para comprobar que en realidad se trataba de Madonna y que entre ellas hay una muy buena relación.

“Pensé que me llamarías, ¿qué ha pasado?”, expresa de manera muy familiar Madonna, con cierto tono de reclamo para la intérprete de Estilazo quien pospuso su promesa por motivos de trabajo. La cantante latina, de lo más tranquila, le explica que está en entrevista y le muestra los gritos del público que siguen impactados por la sorpresiva aparición de Madonna.

Por petición del presentador, la reina del pop cantó una parte de La Isla Bonita, para que todos quedaran convencidos de que era ella. Y siguiendo la petición de Brocano, charló con él además de reclamarle que, hasta ahora, no ha recibido una invitación para acudir al programa.

Encantado con este acercamiento, el presentador le ofreció el set para cuando ella quiera, y le aseguró que haría todo lo que ella diga, y le daría jugo de piña exprimido con sus propias manos de la palmera hasta su boca. Madonna, como la diva que es, atinó a contestar: “Es todo lo que quiero escuchar de un hombre”.

Una muy buena relación

Madonna aprovechó la llamada para expresar su cariño y admiración por la latina: “La amo y me encanta haberla conocido, creo que es increíble”, dijo provocando la sonrisa de su amiga y el aplauso del público.

Si bien fue una llamada que dio mucho de qué hablar, no es la primera vez que Madonna y Tokischa están en boca de todos con lo bien que se llevan. Incluso en una charla con Despierta América explicó las muestras de cariño que se han dado en algunos videos y que, incluso, desataron rumores de que entre ellas hay algo más. “Las amigas que se besan son la mejor compañía. Tenemos una amistad, estamos relacionadas, estamos creando música, estamos colaborando y nos caemos bien. Ella me agrada, ella me gusta; yo le agrado, yo le gusto y tenemos una buena conexión”, aseguró.

