El esposo de Claudia Sheinbaum, su inseparable compañero en la toma de protesta

Por primera vez en la historia de México una mujer tomó el cargo de Presidenta de la República, una responsabilidad que, a partir de este 1 de octubre, asumió Claudia Sheinbaum Pardo, quien tomó protesta en la Cámara de Diputados, ante legisladores mexicanos y 105 invitados especiales, pertenecientes a los gobiernos mundiales donde vimos a la Primera Dama estadounidense, Jill Biden, representando a su esposo. En este día tan especial, Claudia contó con el cobijo de su esposo, Jesús María Tarriba, quien sostuvo su mano a su llegada al recinto legislativo donde se escribió una de las páginas más importantes de la crónica política de nuestro país. Con la misma discreción con la que se ha manejado hasta ahora, el matemático cedió total protagonismo a su esposa y se mantuvo cercano, pero respetuoso del espacio y posición que ahora posee su esposa.

© Getty Images De la mano de su esposo, la Presidenta arribó al Congreso de la Unión

Una de las piezas claves en la toma de protesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum fue su esposo, Jesús María Tarriba, quien se convirtió en su inseparable compañero durante la ceremonia en el Congreso de la Unión y en el Zócalo capitalino, donde recibió en bastón de mando por parte de los pueblos originarios y afromexicanos. Enamorada y cómplice, la nueva pareja presidencial protagonizó su primera aparición pública, a sólo un par de meses de celebrar su primer aniversario de bodas. Recordemos que la Presidenta y el físico, contrajeron nupcias en noviembre del 2023, en una discreta ceremonia civil.

La decisión de Jesús María Tarriba

Con el mandato de Claudia Sheinbaum arranca una nueva etapa para el país, en la que, por primera ocasión, un hombre ocupe el lugar que por años fue de las Primeras Damas, una figura que en este sexenio desaparece. Según ha compartido la Presidenta de México, su esposo le ha pedido apoyarla únicamente de manera moral, por lo que no tendrá ninguna injerencia en el gobierno. Lo que sí hará Jesús María Tarriba, será acompañar a la mandataria en los eventos oficiales y en el día a día en su hogar.

© Getty Images Por decisión propia, el esposo de la Presidenta no participará en su gobierno

“Mi esposo trabaja en el Banco de México (…) va a seguir trabajando ahí, es su deseo y no va a encargarse de nada que tenga que ver con el gobierno, así lo ha decidido él, más que apoyarme familiarmente y en eventos públicos que le pida que me acompañe ahí va a estar, pero él va a seguir con su trabajo”. Claudia Sheinbaum

Debido a que el esposo de la Presidenta no tendrá ningún puesto en el gobierno, tampoco tendrá un título, como las Primeras Damas. En ese sentido, desde ayer en la toma de protesta, vimos cómo apoyará a su esposa, siempre atento, pero muy consciente de la responsabilidad que tiene ahora la mujer que le robó el corazón en la universidad y con quien se reencontró hace unos años, para retomar la historia de amor que comenzaron en la juventud.

© Getty Images El físico continuará trabajando en el Banco de México durante el mandato de su esposa

¿A qué se dedica el esposo de la Presidenta?

Durante una conferencia de prensa, el mes pasado, la Presidenta compartió un poco de la destacada historia profesional de su esposo: “Él estudió Física, luego hizo un doctorado en Física, nos conocimos en la Facultad y él después entró al área financiera. Muchos doctores en Física, de aquella época, entraron a trabajar a la banca, porque se desarrollaban muchas matemáticas de riesgo financiero que tenía que ver con las matemáticas de la Física, él trabajó un tiempo en Banco Santander, vivió 18 años fuera de México, en España y luego nos reencontramos, cuando regresó, porque hizo su aplicación para trabajar en el Banco de México en un área de investigación, trabaja ahí desde hace varios años”, explicó.

Desde que Claudia decidió postularse como candidata a la presidencia, Jesús María Tarriba le mostró su apoyo, no sólo acompañándola en la campaña, también participó en uno de los videos que la ahora Presidenta realizó para su canal de Youtube. En aquella ocasión, el físico apareció a cuadro junto a su esposa para contar detalles de su historia de amor, que comenzó en la universidad donde coincidieron en el Laboratorio de Óptica: “Me acuerdo de que yo te invité a unas clases de danza moderna, dejaste a todo mundo impresionado, porque estudiaste ballet por muchos años”, recordó Tarriba.

Según relataron, después de año y medio de romance, sus aspiraciones académicas los separaron: “Cuando tú estabas en Stanford, yo me fui a acabar la tesis doctoral del 90 al 92, en California, también, regresé a la academia y entré a un banco”, comentó el esposo de la Presidenta. La nueva pareja presidencial se reencontró gracias a Facebook: “Tú me pediste invitación y yo ya te contesté con rollo”, reconoció el trabajador del Banco de México. “Ya no guardamos esos chats, hubiera sido bonito”, añadió la Presidenta, quien confesó que les gusta mucho ir a caminar juntos al Bosque de Tlalpan.