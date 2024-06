La historia de amor de Claudia Sheinbaum y su esposo, José María Tarriba

Tras el triunfo de Claudia Sheinbaum en las elecciones presidenciales de México, donde se convirtió en la primera mujer electa como titular del ejecutivo en la historia de nuestro país, los votantes han mostrado curiosidad por la historia de vida de la doctora en Ingeniería Ambiental. Además de contar con una destacada preparación profesional y una importante experiencia en la política nacional, Sheinbaum también desempeña en casa el papel de esposa del doctor en Ciencias, José María Tarriba, con quien posee una historia de amor digna de un guión de película, ya que su vida juntos se cuenta en dos partes: la de su noviazgo en la universidad y la de su reencuentro.

El flechazo de Cupido

Hace unos meses, Claudia Sheinbaum compartió con sus seguidores en su canal de Youtube un video que realizó junto a su esposo, en medio de su campaña electoral. La pareja grabó este clip, con motivo del Día de los Enamorados, desde Sinaloa, la tierra del primer caballero mexicano: “La familia de mi padre es originaria de Culiacán, pero se casó con una mazatleca. En 1978, cuando yo tenía como 15 años, me fui a hacer la prepa a la Ciudad de México, decidí estudiar Física y entré a la Facultad de Ciencia de la UNAM y ahí nos conocimos”, recordó el esposo de la presidenta electa.

Fue durante aquellos días de campaña, que José María Tarriba se convirtió en el principal apoyo de la entonces candidata presidencial: “Nos vemos poco, aunque todas las noches hacemos una llamada para vernos y platicar cómo estuvo el día”, confesó Sheinbaum. Durante esa charla entre esposos, echaron un vistazo al pasado para recordar cómo fue el flechazo de Cupido en la Universidad: “En la clase de óptica”, recordó Claudia, mientras José María comentó: “Me acuerdo de que yo te invité a unas clases de danza moderna y dejaste a todo el mundo impresionado”, “Es que yo bailé ballet muchos años”, añadió la presidenta, quien recordó el momento en que comenzó su romance: “Un día en una fiesta nos hicimos novios, como año y medio”.

Su reencuentro

A pesar de que su historia en la universidad fue muy bonita, la vida acádemica los separó: “Cuando tú estabas en Standord, yo me fui a acabar la tesis doctoral del 90, al 92, a California también, entré a un banco a trabajar”, comentó Tabirra. Después de más de dos décadas separados (años en los que Claudia Sheinbaum estuvo casada con el padre de sus hijos, Carlos Ímaz), en 2016, sus caminos se volvieron a juntar gracias a las redes sociales: “Nosotros empezamos a andar en diciembre del 2016 y me regalaste la guitarra, en el 2017. Ya no nos da tanto tiempo para tocar, de hecho, ya no tiene una cuerda la guitarra”, añadió Claudia Sheinbaum, al recordar uno de los obsequios más especiales que ha recibido de su marido.

El consejo de la presidenta electa

En este clip, la pareja reveló varios detalles de su relación, como que celebran su aniversario el 31 de diciembre. Como nunca, la presidenta electa enlistó lo que más el gusta de su esposo: “Sus ojos, de su carácter me gusta que sea muy tranquilo, comprensivo, solidario y sentimental”. Por su parte, el doctor en Ciencias, dijo de su esposa: “Es una mujer intensa, interesante, empática. Desde la universidad yo la admiraba, porque estaba en mil cosas, hasta la fecha es así. Es muy cariñosa , nos entendemos muy bien, hacemos buena química, nos peleamos y nos perdonamos a los cinco minutos”. La doctora se animó a compartir algunos tips para mantener una relación exitosa: “Paciencia, comprensión, siempre poner el amor por encima del enojo, abrazarse, quererse mucho, evitar zonas tóxicas”, dijo.