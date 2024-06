Tras su triunfo en las elecciones, Claudia Sheinbaum se encuentra con AMLO en Palacio Nacional

A poco más de una semana de las elecciones, Claudia Sheinbaum ha dado inicio al periodo de transición y a sentar las primeras bases de su próximo gobierno, por lo que ha tendido el primer puente con el presidente en fuciones, Andrés Manuel López Obrador. De hecho, la tarde del pasado lunes, Sheinbaun visitó el Palacio Nacional en donde fue recibida en la puerta del recinto por el mandatario mexicano, que emocionado selló el inicio de esta nueva etapa con un cariñoso abrazo.

AMLO y Sheinbaum se encontraron en Palacio Nacional

Tal y como ha sucedido a lo largo de su camino a la presidencia, Claudia lució sobria y elegante, pues optó por un traje sastre en color azul marino, el cual combinó con una blusa plisada color blanco. Además, la primera presidenta de México se mostró en todo momento sonriente y dispuesta a iniciar esta etapa de la mano de su gabinete, el cual será nombrado la próxima semana, cuando se de inicio de forma oficial al periodo de transición, según reveló durante la conferencia de prensa que ofreció en el lugar.

Por otro lado, Sheinbaum habló de los principales retos que enfrenta su gobierno, así como de las prioridades que deberá atender tan pronto tome posesión de su cargo, el próximo 1 de octubre, por lo que se comprometió a estrechar su lazo con los tres poderes y con la ciudadanía, con la finalidad de construir un gobierno plural.

Claudia ganó la elección presidencial del pasado 2 de junio

Finalmente, a través de sus redes sociales, la próxima presidenta de México publicó un mensaje en el que habló de lo significativo que fue para ella poder platicar en Palacio Nacional con AMLO. “El encuentro que sostuve ayer con el presidente @lopezobrador me genera una enorme emoción. Me hace recordar una historia de lucha por la transformación de nuestro país, los grandes logros de su gobierno, la victoria en estas elecciones y el compromiso con nuestro pueblo para seguir construyendo un México justo, libre y democrático. No debemos olvidar nunca de dónde venimos, sino, perderemos el camino de hacia dónde vamos”, expresó emocionada.

Lo que dijo Obrador sobre este encuentro

Por su lado, el presidente de México se mostró feliz de haber podido compartir este momento con su sucesora. “Fue muy interesante y emotivo conversar con la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Somos amigos y junto a millones de compañeras y compañeros, desde abajo y entre todos, iniciamos la Cuarta Transformación en bien de nuestro amado pueblo”, compartió en sus respectivas redes sociales.