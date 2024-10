Neymar y Bruna Biancardi se dejan ver muy felices con su pequeña Mavie en Dubái

La relación entre Neymar Jr. y Bruna Biancardi ha travesado por algunos momentos desafiantes, pero el cariño siempre ha prevalecido. Además, desde el nacimiento de su hija Mavie en octubre del 2023, ambos han estado unidos por un lazo irrompible. Ahora, cuando se ha especulado que el futbolista y la modelo están nuevamente juntos como pareja, ella ha compartido algunas lindas postales familiares con el delantero y su nena a su paso por Dubái.

© Instagram @brunabiancardi Bruna Biancardi y su hija Mavie tuvieron un confortable viaje a Dubái.

El pasado 29 de septiembre Bruna compartió en su cuenta de Instagram un carrete con varias fotografías de su más reciente escapada junto a su pequeña. “Nuestra parada rápida en Dubái”, escribió la guapa brasileña antes de enumerar los títulos de cada una de las fotos de su álbum.

© Instagram @brunabiancardi Bruna Biancardi viajó a Dubái con su pequeña Mavie.

Bruna mostró algunos vistazos del confortable viaje que tuvo con su hija hacia Dubái a bordo de una lujosa aerolínea, incluso una de las asistentes de vuelo le prestó su sombrero a Mavie. “¿Existe una aeromoza más linda?”, escribió la orgullosa mamá. También publicó una hermosa postal de la ciudad tomadas desde las alturas.

© Instagram @brunabiancardi Neymar, Bruna y Mavie disfrutaron de un chapuzón.

Pero la mejor parte del viaje madre e hija fue su reencuentro con Neymar. “La hora que más le gusta”, expresó Bruna al titular una foto en la que se le veía a ella y a su nena muy felices en la piscina junto al futbolista en medio de un día soleado. La modelo se mostró muy cercana al futbolista, al posar recargada de su hombre. Este cariñoso gesto podría reforzar las versiones que apuntan a una reconciliación entre ellos.

© Instagram @brunabiancardi Bruna Biancardi publicó esta linda postal padre e hija de Neymar y Mavie.

Bruna también publicó una linda foto de Neymar observando detenidamente a su nena mientras juagaba con la arena, así como otra instantánea de lo que parecía ser una salida con el delantero y otros amigos.

Por su parte, el futbolista publicó en sus historias un lindo video de Mavie en el que se le veía durmiendo en los brazos de su mamá, quien estaba sentada a la mesa comiendo. También mostró una foto de él recostado en el sillón con su nena durmiendo sobre su pecho. “La puse a dormir adecuadamente”, escribió en tono bromista, pues a él también se le veía con los ojos cerrados.

Neymar comparte un tierno video de su hija Mavie en brazos de Bruna Biancardi

© Instagram @neymarjr Neymar publicó esta adorable escena junto a su pequeña Mavie.

¿Una nueva oportunidad juntos?

Esta no es la primera vez que Neymar y Bruna se dejan ver tan cercanos desde el anuncio de su separación A inicios del presente mes ella viajó a Arabia Saudita con Mavie para visitarlo, y además de las postales con la bebé, ambos compartieron fotos en la que dejaban ver cierta complicidad más allá de su papel de padres.

El brasileño publicó una fotografía que dejaba entrever que se encontraba recostado muy junto a Bruna, mientras veían la televisión cubiertos a medias con una manta. Ella, por su parte, compartió una foto del mismo momento. “Recomendación de serie para ustedes: La Gran Ilusión. Un muy buen thriller lleno de idas y vueltas, nos encantó”, escribió, aparentemente hablando también en nombre de Neymar.

© Instagram @neymar Al parecer, Bruna y Neymar están disfrutando mucho su tiempo juntos.

A finales de noviembre del año pasado, cuando Mavie no tenía ni dos meses de nacida, surgieron versiones de un supuesto desliz de parte del futbolista. Ante el revuelo provocado, Bruna decidió compartir un breve comunicado en el que dio a conocer que su relación con Neymar ya había terminado.

“Este es un asunto particular, pero como diariamente me vinculan a noticias, rumores y chistes, informo que no tengo ninguna relación con nadie”, puntualizó entonces en su mensaje. “Somos los padres de Mavie y esa es la razón de nuestro vínculo. Espero que me dejen de vincular a las frecuentes noticias. Muchas gracias”, agregó la modelo sin mencionar explícitamente el nombre de Neymar, pero claramente refiriéndose a él.