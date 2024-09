Danna Paola admite que tuvo algo con Neymar: ‘Hay relaciones que no se confirman, pero existen’

Dueña de una exitosa carrera de más de dos décadas, Danna Paola no ha estado exenta de los rumores sobre sobre su vida personal, incluyendo aquellos del plano amoroso. Hace tiempo se especuló sobre un posible romance con Neymar, sin que nunca se revelara algo concreto sobre ellos. Sin embargo, en una reciente entrevista la cantante ha confirmado que sí salió con el futbolista hace algunos años, aunque fue algo pasajero.

© Instagram @danna Hace años surgieron rumores que vinculaban a Danna Paola con Neymar.

La intérprete de Oye Pablo acudió como invitada al programa español La Revuelta (TVE), donde charló con el anfitrión David Broncano sobre su afición al futbol. “Yo he aprendido bastante futbol gracias a mi novio, pero me gusta mucho, es madrilista”, dijo Danna refiriéndose a Álex Hoyer, con quien mantiene un sólido noviazgo desde hace casi cuatro años.

“Pero ¿no es un futbolista tu novio?”, cuestionó David. “No, no, bueno, juega siempre con la del Madrid, pero no. Ya he estado con futbolistas y no”, respondió la cantante de 29 años, despertando la curiosidad del conductor. “¿Con quién?”, dijo Broncano, a lo que ella contestó: “No voy a decir… Hagan su research, todo está en Google”, aconsejó. “Creo que los futbolistas tienen como mucho este rollo de estar con actrices y cantantes, siento que es algo que sucede mucho”, comentó.

© Getty Images Danna Paola confesó que tuvo algo con Neymar.

“He tenido mis experiencias, la verdad es que todas muy buenas, pero no para nada serio. La verdad creo que al final la profesión es demasiado demandante, la mía también, entonces no compaginamos”, reconoció la intérprete mexicana sobre las relaciones con futbolistas.

La producción del programa se dio a la tarea de investigar, y el nombre que arrojó la búsqueda fue el de Neymar, y Danna lo confirmó: “Sí, sí nos conocimos”. Sin embargo, aclaró que no fue su novio como tal. “Es increíble, es muy divertido”, aseguró la cantante, quien recordó que el acercamiento se dio cuando él era jugador en el PSG (Paris Saint Germain). “Ahí tenía tiempo, la verdad, para otras cosas”, dijo David, provocando las risas de la intérprete.

© Getty Images Neymar ha tenido mediáticas relaciones amorosas.

Danna explicó la razón por la que ella nunca se había referido a este breve romance pese a que ya se había rumorado. “Pues porque justo, cuando no es nada serio… Bueno pues hay muchas relaciones que no se confirman, pero existen”, comentó.

¿Cuándo surgieron los primeros rumores?

En 2019, precisamente cuando Neymar jugaba en el PSG, Danna le dedicó una misteriosa felicitación de cumpleaños que provocó rumores. “Happy bday, friend. BR”, escribió la cantante al compartir una foto de ambos sentados a la mesa, en la que el futbolista la miraba atento y con mucho interés. “Gracias, guapa”, le respondió él. Por aquel entonces, Danna se encontraba en España, pues se encontraba grabando la serie Élite, de Netflix.

A los seguidores de la también actriz les llamó mucho la atención su breve mensaje para el brasileño, pues señalaron que ella suele ser más expresiva al felicitar a sus amigos. Algunos incluso insinuaron en aquel momento que la dedicatoria podía esconder algo más entre Danna y Neymar, afirmaciones que no se habían confirmado hasta ahora.