Con un romántico mensaje, Danna felicita a su novio, Alex Hoyer, por su cumpleaños 27

Sin duda alguna, Danna atraviesa por un momento sumamente especial en su vida. Y es que a nivel profesional, el éxito no ha dejado de llegar a manos llenas, por lo que la intérprete no podría estar más feliz. En ese mismo sentido, las cosas a nivel personal parecen ir por muy buen camino, especialmente en temas del corazón, pues la relación que mantiene con Álex Hoyer cada día se consolida más. Tal y como lo ha dejado en claro este fin de semana, cuando la cantante celebró por todo lo alto el cumpleaños de su novio, a quien le dedicó un mensaje de lo más especial en el que resaltó el gran amor que tiene por él y la admiración que le tiene.

© IG: @danna Danna y Álex se han dejado ver sumamente enamorados

A través de su perfil de Instagram, la también actriz compartió una serie de imágenes en los que mostró algunas románticas postales que ha protagonizado al lado de Álex a lo largo de su relación. Al pie de las fotografías, Danna escribió unas líneas en las que hizo gala del amor que le tiene al joven músico. "Felices 27 mi cielo, feliz vida, feliz vuelta al sol", expresó la intérprete de Agüita.

Danna continuó con su mensaje, ahora refiriéndose a lo significativo que ha sido para ella el poder compartir su vida con Álex, aprovechando la ocasión para desearle lo mejor en esta nueva vuelta al sol que inician. "Compartir la vida a tu lado es un regalo, amo verte crecer y tener la oportunidad de disfrutarte en cada etapa, brilla siempre , ríe siempre! Happy birthday churri, te amo", finalizó enamorada.

© IG: @danna La pareja comparte muchos intereses, entre ellos la música

¿Es Alex un novio celoso?

Hace unos días, Álex Hoyer fue cuestionado por la prensa sobre si es un hombre celoso en su relación con Danna, y si bien aseguró no serlo, consideró que los celos no son malos, siempre y cuando no caigan en lo tóxico. “No, no soy celoso, pero creo que no es parte de mi personalidad, o sea, al final nunca me he considerado una persona que siente celos, y obviamente lo normal, claro que hay que ser celoso con la pareja, a lo sano”, dijo.

En octubre del año pasado Danna y Álex y Danna celebraron su tercer aniversario de novios y, como era de esperarse, intercambiaron románticas dedicatorias en redes sociales. “El aniversario. Te amo infinito”, escribió la cantante en su Instagram al compartir una romántica foto junto a su novio. “Te amo Danna”, expresó él. “Cumplir sueños a tu lado, vivir cantando, verte brillar y disfrutar en el escenario me llena el alma, soy tu fan número uno. ¡Felicidades mi vida! No puedo estar más orgullosa de ti”, expresó días antes ella tras un concierto de Hoyer.