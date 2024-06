Neymar Jr. y su ex Bruna Biancardi celebran juntos el bautizo de su pequeña Mavie

La relación amorosa de Neymar Jr. y Bruna Biancardi estuvo envuelta de polémica y rumores, hasta que finlemente ambos decidieron tomar caminos separados. Sin embargo, siempre estuvo claro que conservarían un vínculo muy importante: su amada hija Mavie, nacida en octubre de 2023. Durante todos estos meses, la expareja ha compartido la crianza de su pequeña, y ahora ha celebrado junta un importante momento en la vida de su nena: su bautizo.

©@brunabiancardi



La expareja bautizó a su hija el pasado fin de semana.

El futbolista y la modelo bautizaron a su hija en una íntima ceremonia celebrada en la Iglesia de Nuestra Señora de Rosario de Fátima en Cotia, Brasil. Se trató de una celebración muy especial, pues también recibió el sacramento Marina, la hija de Hanna Carvalho, la mejor amiga de Bruna.

La modelo y su amiga fungieron como madrinas, cada una de la hija de la otra, reforzando aún más su amistad. Tras la ceremonia religiosa, de la que hubo hermosos posados familiares y con amigos, se celebró una increíble fiesta conjunta en honor a las dos pequeñas. “Bautizo de Marina & Mavie”, escribió publicó Bruna en su Instagram junto a un vdieo del servicio religioso.

El astro brasileño no se quedó atrás, y también tomó sus redes sociales para compartir algunas imágenes de la celebración, dejando ver no solo su inmenso amor hacia su hija, sino también la cordial relación que mantiene con Bruna. Incluyó varios posados junto a la también influencer y su nena, en los que se les veía muy felices a los tres.

En su gran día, Mavie lució dos atuendos distintos, ambos bordados a mano y confeccionados por Naelia Donatti Enxovais, uno para la ceremonia y otro para la fiesta. Bruna compartió en sus historias algunos detalles de la increíble celebración que siguió al servicio religioso, desde la bella decoración hasta el catering.

Unidos por el amor a su hija

Hace apenas un mes, Neymar llevó a su pequeña Mavie a un juego del Al-Hilal Saudi F. C, equipo en el que juega, e inevitablemente llamó la atención que en las imágenes se encontraba Bruna. Algunos se entusiasmaron con la idea de una posible reconciliación de la expareja, y de que nuevamente estuvieran juntos como familia. Sin embargo, hasta ahora no se ha confirmado nada al respecto, y lo más seguro es que se tratara de un encuentro, como ahora, derivado de la crianza conjunta de su amada hija.

Apenas había pasado un mes y medio desde el nacimiento de su bebé, cuando la modelo brasileña, tomó sus redes sociales para poner punto final a las especulaciones que giraban en torno a su vida personal. “Este es un asunto particular, pero como diariamente me vinculan a noticias, rumores y chistes, informo que no tengo ninguna relación con nadie”, declaraba entonces. “Somos los padres de Mavie y esa es la razón de nuestro vínculo. Espero que me dejen de vincular a las frecuentes noticias. Muchas gracias”, escribió, haciendo una clara alusión a los constantes rumores de infidelidad de parte del futbolista.