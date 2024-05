El adorable regreso de Bruna Biancardi a Cannes acompañada de su hija, Mavie

Bruna Biancardi ha vuelto a Cannes para ser parte de los eventos que rodean al glamouroso festival de cine en su 77a edición. Pero este año es diferente para la modelo, quien ha regresado al sur de Francia con la mejor compañía que podría pedir: su hija Mavie. La niña, de siete meses de edad y fruto de su pasada relación con Neymar Jr., disfruta de este primer viaje internacional junto a mamá, obsequiando sonrisas además de un adorable posado.

En un año las cosas pueden cambiar por completo, y en el caso de Bruna Biancardi, la vida la sorprendió con la llegada de su primera hija. Y es que en la edición de Cannes en 2023, la brasileña desfilaba por la alfombra roja presumiendo su pancita con un vestido dorado. Ahora, la modelo vuelve a tierras francesas para disfrutar de todo el glamour con su hija en brazos. Y Mavie se ha ganado el corazón de los fans de mamá con las entrañables fotos de este viaje.

Para un evento como este la pequeña ha dado clases de etilo con un vestido Fendi que mamá combinó con mallas y zapatos negros. Mavie, además, lució una linda cinta en la cabeza con un moño blanco que quedaba perfecto en su look.

Bruna no perdió la oportunidad de hacer una sesión de fotos con su hija y con un fondo muy natural, sonrieron a la cámara. En esta ocasión, la bebé lució un enterizo rosa tejido con playera blanca de manga larga. Un coqueto lazo rosa y calcetines blancos con holanes de encaje completaban el look.

La orgullosa mamá eligió un conjunto de short y blusa blancos con incrustaciones de perlas y piedras brillosas en tonos azules y dorados. Un diseño de la firma PatBO que emana paz y alegría, los dos sentimientos que Mavie le causa desde su llegada al mundo en octubre del año pasado.

Biancardi estaba feliz e intentando sacar la mejor de las risitas de su hija, jugando con ella mientras les tomaban las fotos, dando como resultado una pose mucho más natural que nos deja ver lo juguetona que es la modelo con su pequeña.

Un Día de las Madres muy especial

A penas el fin de semana pasado, Bruna Biancardi celebraba su primer Día de las Madres y lo hizo con una tierna publicación en las redes sociales. “Tantas cosas que decir, pero me quedo sin palabras al mismo tiempo. Hija me cambias y me cambias todos los días”, escribió la feliz mamá junto a un video con los mejores momentos junto a la bebé.

Bruna continuó: “Es un amor que desborda, trasciende, completo. Ni en mi viejo y más grande sueño de ‘ser madre’ me imaginé que sería tan maravilloso. Gracias por ser mi fuerza. Gracias por transformarme en mi mejor versión. Que puedo ser la mejor madre del mundo para ti. Tú y yo siempre 🌸💛 ¡TE AMO!”, concluyó.