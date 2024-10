Raúl Araiza y Luz Blanchet se unen para sorprender a la hija del presentador

Además de ser una excelente conductora, Luz Blanchet es reconocida por su talento en la decoración de interiores y su maestría con las cosas hechas a mano. De hecho, la presentadora tiene una sección fija dentro del programa Hoy, en la que suele compartir sus mejores consejos y recomendaciones para el hogar. Es por eso que para Raúl Araiza no había mejor persona que ella para intervenir la recámara de su hija Camila y darle un nuevo aspecto, basado 100% en sus gustos y en sus peticiones. Algo de lo que Araiza dio muestra en sus redes sociales, donde compartió el increíble resultado y reconoció el trabajo de su amiga.

© Getty Images Luz Blanchet se ha convertido en la mejor aliada de los famosos a la hora de decorar sus hogares

A través de su perfil de Instagram, el 'Negro' Araiza, como es conocido entre sus amigos, compartió una serie de videos en los que mostró cómo fue que quedó la remodelación de la recámara de su hija, luego de la intervención de Luz. En los clips pudimos ver como la presentadora se valió de solo dos botes de pintura, una blanca y otra negra, para cumplir al 100% las expectativas de la jovencita, que quedó complacida con el resultado. "Eres una verdadera reina, creativa, fregona... Amiga gracias por ayudar a Cami, quedamos felices", expresó el intérprete al compartir los videos.

La remodelación de la reacámara de Camila Araiza View post on Instagram

Por su lado, Luz Blanchet también se mostró agradecida por la oportunidad que le brindó Araiza y por la confianza en su trabajo. "¡'Negrito' de mi corazón! ¡Nada me hace más feliz que les haya gustado y me hayan tenido la confianza! Y toda la idea salió del cuadro de la cabecera que tiene esas flores en el fondo. Vivir en espacios que te gustan transforma vidas, qué padre que te hayas animado una vez más a tocar la vida de Cami", expresó la presentadora feliz.

Cabe destacar, que tanto les gustó lo que Luz hizo con la recámara de Camila, que Raúl la ha reclutado para que haga algunas adecuaciones y modificaciones en su departamento, por lo que incluso la presentadora ya visitó el hogar de Araiza para poder empezar a poner manos a la obra y volver a colaborar.

La relación de Raúl con sus hijas

Hace unos meses, el conductor abrió su corazón y durante un programa de Miembros al Aire, habló de cómo ha manejado con sus hijas el tema de las relaciones amorosas que ha tenido tras su divorcio. El presentador reconoció que actualmente prefiere no involucrar a las jóvenes en su noviazgos: “Hoy por hoy, ya no me interesa tanto que haya una relación. Mis hijas ya están grandes, pero tuve que aprenderlo en el camino, me equivoqué”, comentó haciendo referencia a que, en el pasado, sí les presentó a sus novias.