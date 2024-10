Molesta, María Celeste Arrarás lanza una dura crítica a su amigo Raúl de Molina

Raúl de Molina realizó un viaje exprés a España para acudir a la última corrida de toros del español Enrique Ponce. Sin embargo, no todas sus amistades estuvieron de acuerdo con la emoción que el presentador mostró en sus redes sociales acerca de dicho evento, el cual divide opiniones; mientras unos lo ven como una tradición, otros como la periodista y amiga de 'Rauli', María Celeste Arrarás, lo consideran crueldad animal. La comunicadora comentó una publicación de su querido amigo y Raúl le respondió, lo cual dejó ver las marcadas diferencias que ambos tienen al respecto.

© @rauldemolina María Celeste Arrarás con Raúl de Molina y Mily de Molina

En su cuenta de Instagram, el presentador de televisión compartió varias imágenes y sus apreciaciones acerca del retiro del torero español Enrique Ponce. "Anoche el maestro #enriqueponcetorero @enriqueponce_cf , se retiró de los ruedos y yo le tomé esta foto y muchas más después de cortar dos orejas y salir por la Puerta Grande en Madrid. El compadre de @luismiguel quien en otras épocas y antes de romper su amistad no se lo hubiera perdido", escribió el también paparazzi. Además de esto, hizo una mención acerc de las críticas que podría recibir acerca de su afición a la fiesta taurina. "Los que me critiquen lo acepto pero era un momento histórico que no me podía perder y volé de Miami a #Madrid para estar presente".

Raúl de Molina compartió este post en sus redes View post on Instagram

La respuesta de María Celeste Arráras

Una de sus más queridas y cercanas amigas, María Celeste Arrarás, quien es una ávida defensora de los animales, comentó la publicación del presentador de raíces cubanas, asegurando que, a pesar de lo mucho que lo quiere, no estaba de acuerdo con él acerca de su afición por los toros. "¡Cortó dos orejas! Qué crueldad... Momento histórico del horror... Las corridas son abuso, será maestro de la maldad. Sabes que te adoro pero en esto no estamos de acuerdo", escribió debajo del post de Raúl de Molina.

© Instagram Las posturas de Raúl de Molina y María Celeste Arrarás

La postura de Raúl de Molina

Raúl de Molina contestó al comentario de su amiga, con respeto y cordialidad, dejando ver que a pesar de sus desencuentros y puntos de vista diferentes, el cariño y respeto prevalece ente ambos. "Yo también te adoro y respeto tu punto de vista. Defiendo a los animales y tú lo sabes pero cuando se trata de corridas de toros es algo que crecí viendo".

Video relacionado

Su infancia entre Cuba y España

El comunicador nació en Cuba, pero a la edad de 10 años él y su madre, la señora María de Molina, emigraron a España. Fue en ese país donde Raúl pasó parte de su infancia y su juventud, pues vivió más de cinco años en Madrid. En el podcast de Rodner Figueroa, el comunicador habló de su vida en la capital española y contó que iba a los juegos del Real Madrid, además de hacer otras cosas, entre ellas conocer la tauromaquia, por lo que de cierta forma esto fue parte del entorno en el que creció.

© @rauldemolina Raúl de Molina con su madre

Tras pasar parte de su adolescencia en España, la abuela de Raúl los convenció de mudarse a Estados Unidos. Así que a los 17 años, Raúl se fue a vivir a Miami con su madre, donde poco a poco empezó a cosechar una carrera como fotógrafo y después en la televisión, donde actualmente es uno de los rostros más conocidos.