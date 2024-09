Michelle Salas y su divertida travesía por Perú

A punto de celebrar su primer aniversario de bodas, Michelle Salas continúa recorriendo el mundo y conociendo de cerca las diferentes culturas del mundo. Esta vez se ecuentra en Perú, desde donde se ha dejado ver de lo más feliz, recorriendo algunos de los lugares más emblemáticos y acercándose a las tradiciones de dicha región. Algo de lo que ha dado muestra en sus redes sociales, medio por el que ha publicado los detalles más especiales de su travesía sudamericana.

Michelle Salas quedó prendada de las alpacas

A través de su perfil de Instagram, Michelle ha compartido algunos videos y fotografías de su estancia en Perú, una oportunidad en la que también ha dado muestra de su estilo, pues la hemos podido ver luciendo perfecta para la ocasión, eligiendo prendas cómodas para un día de largas caminatas, pero no por eso menos glamourosas. Por ejemplo, en uno de sus posados, presumió un vestido de inspiración floral de la marca brasileña FARM Rio, ideal para una velada en una ciudad colonial, como lo es Cusco, lugar en la que se ha instalado desde hace algunos días.

Y aunque la hija de Stephanie Salas quedó enamorada de la ciudad, sin duda fueron los habitantes más tiernos de este lugar los que le robaron el corazón: las alpacas. Algo de lo que dio muestra en su perfil de Instagram, donde compartió un sinfín de fotos al lado de estos pequeños animales, con los que pasó largo rato conviviendo. "Me enamoré. Quiero llevarme una alpaca para mi casa, estoy obesionada con las alpacas", dijo en un video emocionada. "Tendrían que haberme visto ayer, boté todas mis cosas y me fui a convivir con las alpacas como dos hora, mi esposo me dijo: '¿Nos podemos ir ya?', lo bueno es que Danilo (su esposo) ya sabe qué regalarme en Navidad", agregó con humor.

Deja Nueva York tras su boda

Fue en octubre del año pasado, cuando Michelle Salas y Danilo Díaz Granados unieron sus vidas en matrimonio, comenzando así una nueva etapa en sus vidas y en su relación, la cual ha estado llena de primeras veces y algunos cambios. Uno de ellos fue el cambio de residencia de la influencer, quien después de seis años viviendo en Nueva York, tomó la determinación de dejar su departamento de soltera en 'La Gran Manzana'.

Y aunque en un inicio reveló que aún no decidía qué ciudad del mundo sería su nuevo hogar, hace unos meses reveló a través de sus redes sociales que había sido Miami la elegida. Recordemos que Miami es un destino ya conocido por Michelle, pues fue el primer lugar en el que vivió cuando dejó México para buscar su sueño en el mundo de la moda en Estados Unidos, hace más de una década: “Después de una larga jornada, ¡Llegamos a Miami!”, comentó Michelle en una de sus historias.