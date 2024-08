Grecia, el nuevo destino de Michelle Salas y su esposo este verano

Desde que arrancó el verano, Michelle Salas no ha parado. Arrancó la temporada en España, donde cobijó a su papá, Luis Miguel, en el arranque de su gira por aquel país. Luego, hizo nuevamente las maletas para emprender un viaje a Italia, donde acudió como invitada de lujo a la gran fiesta de Alta Costura de Dolce & Gabbana en Sardinia. Ahora, la joven ha aterrizado en Grecia, donde se encuentra disfrutando de un merecido descanso en compañía de su inseparable esposo, Danilo Díaz Granados, quien no se le ha despegado desde que dio inicio la temporada más divertida del año.

© IG @michellesalasb Con su estilo más casual para la playa, Michelle dio un vistazo de sus vacaciones

Los posados más especiales en la playa

A través de su cuenta de Instagram, la hija de Stephanie Salas, compartió algunas imágenes en las playas de Grecia, uno de sus destinos favoritos que ya había visitado en su época de novios y al que regresan convertidos en marido y mujer. Desde el inicio de su ajetreado verano, en el que la vimos compaginar sus compromisos laborales con escapas de placer, Michelle Salas ha estado acompañada de su esposo quien se convirtió en su fotógrafo estrella en este destino.

La influencer usó sus historias en Instagram para compartir varias fotos para las que posó en la playa. Para esta improvisada sesión, Michelle usó una gorra negra, gafas de sol y un body de body short rosado que combinó con unos tenis blancos. Aprovechando la belleza natural de este destino, la pareja realizó una caminata por la playa que inspiró a la experta en moda a posar con los paisajes griegos como telón de fondo. La pareja llegó a Grecia justo a tiempo para celebrar sus primeros 10 meses de matrimonio.

© IG @michellesalasb La influencer usó las playas griegas como fondo para sus fotos más especiales

Será el próximo 13 de octubre cuando Michelle Salas y Danilo Díaz Granados celebren su primer aniversario de bodas. Desde que se convirtieron en marido y mujer han estado agregando a su lista de destinos varios sitios, el primero fue Japón, país donde disfrutaron de su luna de miel y que los conquistó por su cultura, su belleza arquitectónica y su silencio. En estos meses que llevan de casados, han visitado juntos Francia, España, Italia y varias ciudades de Estados Unidos, país en el que residen juntos.

© IG @michellesalasb Desde que arrancó el verano, su inseparable esposo, Danilo Díaz Granados, la ha acompañado a todos lados

El nuevo nido de amor del matrimonio

Antes de que arrancara el verano y con este, los viajes de la pareja, Michelle Salas anunció que después de seis años viviendo en Nueva York, había tomado la determinación de dejar su departamento de soltera en La Gran Manzana. En ese sentido, la influencer les contó a sus seguidores hace poco, que todavía no han tomado de decisión de dónde vivirán: “Tal vez Miami sea una opción, pero a ver qué pasa, me está costando mucho tomar esta decisión. También me gusta Los Ángeles, pero el tema es que está muy lejos y necesito tener mi casa en un lugar céntrico para viajar y creo que Miami será la opción”, confesó hace un par de meses Michelle.