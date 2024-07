Michelle Salas revela la verdadera razón por la que dejó su departamento en Nueva York

A poco más de un mes de haber compartido con sus seguidores la noticia de que dejaba su departamento de soltera en Nueva York, Michelle Salas revela la verdadera razón por la que decidió hacer esta mudanza. Como hace mucho no lo hacía, la influencer habló con sus seguidores en sus historias para ponerse al día, luego de dos meses intensos en los que ha tenido que cumplir con varios compromisos laborales y personales. Desde España, donde se encuentra con su familia paterna disfrutando del verano, reveló que Miami todavía no es su residencia oficial y que está en el proceso de búsqueda de su nuevo nido de amor con Danilo Díaz Granados, su esposo.

© Getty Images Michelle Salas reconoció que después de la pandemia, la seguridad en Nueva York se vio afectada

Los motivos

Con la familiaridad con la que se dirige a sus seguidores, Michelle les contó: “En otras noticias, también dejé por fin el departamento de Nueva York, después de 5 o 6 años. Siento que no les había contado bien, porque decidí dejar mi departamento y es que llevo dos años meditando esta decisión, porque la verdad se me hacía súper fácil que, como viajo tanto, llegar a Nueva York y tener mi casa montada, mis cosas, entonces extendí un poco por la comodidad y por la flojera de pensar en una mudanza”.

Aunque reconoció que es muy feliz en La Gran Manzana, se vio orillada a acelerar este proceso debido a un factor muy específico: “Tomé la decisión, porque llegó un punto en el que ya no me estaba sintiendo segura, yo que vivo ahí, que tomo el metro todos los días, que camino sola todos los días, taxi, etc., no me sentía segura, estoy volteando hacia atrás, estoy en el metro y como que súper pilas y no es que antes no lo estaba, simplemente que siento que después de Covid, Nueva York cambió en muchos aspectos y eses es uno”, explicó.

© IG @michellesalasb Michelle Salas reveló que todavía no decide en dónde será su nuevo hogar

Michelle aprovechó para aclarar que todavía no ha decidido el lugar en el que quiere vivir, ya que Nueva York le gusta tanto que hasta ha pensado en únicamente mudarse de distrito: “El área se empezó a poner también medio rara, dije, voy a sacar mis cosas, las voy a meter a una bodega y voy a decidir si me cambio de área en Nueva York o también por ahí me está llamando irme a Miami, así que tengo un par de semanas pensando qué quiero hacer, sobre todo, por la calidad de vida”, añadió.

© IG @michellesalab Michelle reveló que Miami se perfila para ser su nuevo hogar

¿Dónde será su nuevo hogar?

Aunque después de su mudanza, pasó gran parte del tiempo en Miami, haciendo pensar que esa era su nueva ciudad, Michelle reconoce que la decisión todavía no está tomada: “Extraño, como en L.A. tener mi coche, buen clima. Nueva York es una gran ciudad para vivir una vez en tu vida, aprendes demasiado, te reta, pero también llega un punto en el que es medio cansado, entonces tal vez Miami sea una opción, pero a ver qué pasa, me está costando mucho tomar esta decisión, también me gusta Los Ángeles, pero el tema es que está muy lejos y necesito tener mi casa en un lugar céntrico para viajar y creo que Miami será la opción”, dijo.