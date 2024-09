La inspiradora historia detrás del éxito de David Ruiz, centrocampista del Inter Miami

David Ruiz se ha convertido en una de las promesas más tangibles en el Inter Miami y su calidad deportiva ha quedado demostrada en el campo de juego al vestir los colores del equipo en el que también juega Lionel Messi. Y es que a sus 20 años, el centrocampista no solo se ha ganado un lugar en su plantel deportivo actual sino que también forma parte de la selección de fútbol hondureña. Está claro que su éxito profesional radica en su gran disciplina y empuje con el que se entrega a la consecución de sus sueños; sin embargo, detrás de él también existe una persona que incondicionalmente está siempre a su lado: su querida madre, doña Alba Ochoa.

© @intermiamicf David Ruiz junto a su madre, doña Alba Ochoa

La historia de madre e hijo es verdadera excepcional y tuvimos la oportunidad de conocerla de primera mano durante una entrevista con ambos para ¡HOLA! AMÉRICAS en las instalaciones del recinto deportivo del equipo rosado. La dirigencia del Inter Miami organizó una amena charla para emprendedores del sur de la Florida en la cual doña Alba tomó la batuta al compartir su experiencia de vida como migrante a los Estados Unidos y ser dueña de un negocio de comida centroamericana de nombre "Alba's Café & Restaurant'.

Su espíritu de avanzada y su testimonio para sacar adelante a sus 5 hijos, entre ellos David, es verdaderamente inspirador. Su esfuerzo de años de trabajo ha dado sus frutos y ahora, gracias a los buenos valores inculcado a sus hijos siendo madre soltera, celebra los triunfos de David en el fútbol.

"Le doy gracias a Dios por David. Pues, uno de padre lo siente... desde que David era pequeño, se hablaba de lo que él iba a lograr. Feliz de ver de que su trabajo va en camino porque no es hasta aquí, queremos que él siga avanzando y logre esto y más", explica doña Alba en el evento comunitario organizado por el Inter y Chase con la finalidad de empoderar a 10 negocios en crecimiento en la 'Ciudad del Sol'.

Del mismo modo, el joven mediocampista expresó lo orgulloso que se siente de tener a su progenitora como inspiración. "Es todo un honor y un privilegio ya que no mucha gente puede tener ese honor y ese privilegio de tener a su padre, a su madre al lado. De solo ver todo el sacrificio que ha hecho mi madre sacando adelante a cinco varones me hace sentir muy contento".

© @intermiamicf Doña Alba, madre de David, compartió con nosotros su inspiradora historia de superación

"Estar aquí, representando al equipo de dónde yo nací es un orgullo, toda mi familia se siente orgullosa por representar a Honduras. Siempre agradezco por levantarme cada día y ver que tengo a mi madre al lado y cualquier cosa que necesite la tengo cerca y para mí es una bendición. Cada día trato de salir adelante y dar más por seguir mejorando. Sé que estoy joven y hay muchas cosas por aprender y teniendo a cuatro maestros del fútbol es un privilegio [se refiere a Lionel Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba y Luis Suárez], siempre los escucho y aplico sus consejos en el campo de juego", agregó el jugador de fútbol.

La familia Ruiz-Ochoa llegó a Miami en el año 2000. Cuatro años más tarde nació David. “Nosotros viajamos a Honduras cuando David tenía cinco años, fueron muchos años que pasamos. Regresamos cuando tenía ocho. Siempre miraba el fútbol con sus hermanos”, nos reveló la feliz madre del deportista.

© @intermiamicf El jugador y su madre tienen un amor inmenso por su cultura hondureña

"Siempre me toca hablar con muchas mamás y decirles que a los niños siempre hay que ponerlos en una actividad y buscarles el talento que a ellos les guste. A mí me tocó con ellos con el fútbol y ahí los apoyé, siempre que hagan algo es importante que los apoyen porque en sale algo bueno como me salió mi hijo", agregó la también emprendedora.

Finalmente, el joven crack envió un consejo para todos aquellos que buscan realizar su sueño americano, sobre todo los inmigrantes: "Mi consejo es que sigan soñando, tienen que seguir adelante con disciplina sacrificio. En vez de salir de noche y tarde, dormir temprano para levantarse al siguiente día a hacer ejercicios, correr... es algo que me ha ayudado mucho. Gracias a Dios cuento con la bendición de tener a mi madre que cada noche me llama y hay que saber escuchar cuando nuestros padres nos aconsejan".