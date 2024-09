Anitta, Shakira, Becky G y más cantantes famosas que se han enamorado de futbolistas

La pareja británica bien podría ser la prueba de que el amor para toda la vida entre cantantes y futbolistas es posible. Victoria y David se conocieron en los años 90, cuando ella era parte de las Spice Girls y él jugaba en el Manchester United. La agrupación ofreció un concierto en un partido, algo que emocionó al futbolista, pues era admirador de Victoria quien, por su parte, ni siquiera lo conocía. Tras aquella coincidencia, David no perdió la oportunidad de acercarse a la cantante, y fue la mejor decisión, pues terminaron por hacerse novios y el resto es historia. Se casaron en marzo de 1999, cuando su primogénito Brooklyn tenía tres meses de nacido. No tardaron en crecer la familia, fue luego vinieron Romeo, Cruz y Harper Seven.