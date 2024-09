Lorenzo Lazo grita su amor por Luz Blanchet con un nuevo posado de novios

Hace poco más de un año, Lorenzo Lazo y Luz Blanchet hicieron público su noviazgo. Desde entonces, la pareja disfruta cada instante de su relación, orgullosos de la historia que día a día han escrito. De hecho, la conductora de televisión ha hablado de cómo ella y el economista lograron quedar flechados, tras haber coincidido en un evento en el que ella participó. Aunque discretos, en momentos esporádicos los enamorados suelen dar vistazos de su romance, como recientemente ha ocurrido. Lazo ha mostrado una foto junto Luz, misma en la que reitera el gran cariño que tiene por ella.

© @lazomargain Lorenzo Lazo disfruta este momento enamorado.

El nuevo posado de los enamorados

Tan activo como suele ser en las redes sociales, Lorenzo publicó un nuevo posado de enamorados junto a Luz. En la fotografía se les puede ver compartiendo un abrazo y mirando a la cámara sonrientes. En la imagen también se hace evidente su enorme cercanía y complicidad, felices de este momento en el que sus respectivas vidas parecen transcurrir con calma. Por supuesto, la imagen llamó la atención de los usuarios, quienes de inmediato enviaron felicitaciones y buenos deseos a la pareja.

Video relacionado

Inspirado, Lorenzo también dedicó un breve pero profundo mensaje a su novia, poniendo en alto lo mucho que le place compartir a su lado cada momento. “La vida está llena de tiempos y hay tiempos que están llenos de vida”, escribió Lazo, para luego mencionar la cuenta en redes de Luz. De esta manera, Lorenzo hace evidente lo mucho que esta relación lo hace sentir pleno, tras un periodo de soltería en el que se mantuvo enfocado en su familia y proyectos personales.

© @lazomargain Lorenzo Lazo presumió su noviazgo con Luz Blanchet

La reacción de Luz a la foto de su novio

Como era de esperarse, Luz también reaccionó al gesto cariñoso de su novio Lorenzo. La presentadora de televisión escribió un breve mensaje, reiterando su deseo por seguir compartiendo más historias a su lado. “Por más tiempos así”, escribió ella. Para Luz, se trata de una etapa de su vida en la que se encuentra enteramente motivada, pues esta vez el amor le ha llegado en una etapa de mayor madurez, según ha revelado en ocasiones anteriores en entrevistas en las que ha abordado la historia de su romance con Lorenzo Lazo, el hombre que le ha devuelto la sonrisa.

© @lazomargain Lorenzo Lazo es el único hombre que ha conocido a los hijos de Luz Blanchet.

En días pasados, Luz también habló de cómo Lorenzo logró conquistarla, en un momento en el que ella, si bien no estaba cerrada al amor, no vislumbraba que todo se daría en esas condiciones. “Lo primero que me atrajo es que se acordaba de toda la plática que habíamos tenido en diciembre. Encontrar hombres que sepan escuchar de esa manera y luego, que te pueda hablar de cualquier tema, que nunca se acabe la plática, que puedas saltar de un tema a otro. Físicamente también me gustaba. Es un hombre que sabe cómo tratar a una mujer, cómo atenderla, escucharla, hacerla sentir bien, que tenga sentido del humor”, contó la presentadora en una entrevista concedida a Paty Chapoy.