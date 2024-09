Contundente, Sylvia Pasquel se pronuncia tras confirmarse que Apolo no es hijo de su hermano

En días pasados se dio a conocer que Luis Enrique Guzmán no es el padre bilógico del hijo de Mayela Laguna, una noticia que puso de nuevo frente a los reflectores a los integrantes de la dinastía Pinal. El mismo Luis Enrique y su hermana, Alejandra Guzmán, se pronunciaron al respecto, comentarios a los que se ha unido la opinión de Sylvia Pasquel, quien lamentó la manera en que su familia fue señala por algunos integrantes de la prensa, incrédulos ante las declaraciones de su hermano. Directa, la actriz se refirió a la situación, poniendo de frente como única prioridad el hecho de mantener unidos a sus seres queridos, dispuestos a salir delante de cualquier adversidad.

© IG: @luisenriquegp Luis Enrique Guzmán y Silvia Pinal.

Sylvia reclama a la prensa

La actriz se reunió para conversar con los medios de comunicación durante su presencia en un evento público. A pregunta expresa de lo que opina sobre los resultados de ADN en los que se especifica que el niño no es hijo de su hermano, la intérprete no dudó en abordar el comportamiento de la prensa. “La reflexión que me da todo esto es que somos una familia muy vulnerable y como decían en mis tiempos: ‘Dame el nombre y yo invento la infamia’. Yo quisiera saber si todas las personas que fueron detractores y que hablaron pestes de mi familia, que nos hicieron pomada, toda la gente que tiró hate, si esas personas están dispuestas a dar una disculpa…”.

Sylvia recordó cómo su familia siempre ha tenido las puertas abiertas para los comunicadores, por lo que les pidió ser fieles a esas atenciones. “Ustedes le creyeron a todo el mundo, menos a nosotros que son a los que conocen, con los que conviven. Estamos con ustedes en las buenas y en las malas, les damos nota, les damos la entrevista o a la mejor corremos, pero aquí estamos. Ustedes nunca tuvieron confianza en nosotros, nunca tuvieron un voto de confianza, se fueron por la mentira y además de qué manera fue orquestada… No se vale que juzguen a una familia así nada más por una persona a la que ni siquiera conocen…”.

© @laguzmanmx Sylvia Pasquel defendió a su familia.

Admite que se sienten en paz

En otro momento, Sylvia fue clara al responder cuando uno de los reporteros le preguntó si tanto ella como los suyos se pueden sentir en paz tras los resultados de la prueba: “Yo creo que sí…”, afirmó la actriz. En ese sentido, al ser cuestionada sobre si se sintieron traicionados, dijo: “Es obvio, como decía Juan Gabriel: ‘Lo que se ve no se pregunta’…”, afirmó. Mientras tanto, Pasquel y los suyos retoman su vida, enfocados en sus proyectos profesionales y dando seguimiento a la última parte del caso, para el cual todavía se llevará a cabo una segunda audiencia en los juzgados, según confirmó Luis Enrique.

© @sylviapasqueloficial Sylvia Pasquel dice que quiere ver unida a su familia.

Antes de cerrar el tema, Sylvia también destacó cuál es su prioridad en estos instantes. “Yo lo único que quiero es reconstituir a mi familia y que sepan ustedes que muchas veces se van ahí… y lastimamos a la gente con la que convivimos…”. La intérprete pidió así a la prensa reconsiderar la manera en que tratan a su familia, pues afirma que ellos siempre han sido muy cercanos y afectivos con la prensa.