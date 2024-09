Luis Enrique Guzmán reacciona tras confirmarse que Apolo no es su hijo

La familia Pinal vive otro mediático capítulo tras haberse confirmado que Luis Enrique Guzmán no es el padre biológico de Apolo, el menor a quien cuidó por tres años junto a Mayela Laguna, su expareja. El hijo de Silvia Pinal ha roto el silencio sobre esta situación, tal cual lo hizo su hermana, Alejandra Guzmán, horas después de que Laguna emitiera un comunicado para hacer de conocimiento público la noticia. Luis Enrique reiteró que más allá de los resultados arrojados por la prueba de ADN, su cariño por el niño sigue intacto, pues incluso desea seguir en contacto con él, si se pudiera, luego del proceso legal en curso.

© Facebook: Luis Enrique Guzmán Luis Enrique Guzmán desea seguir conviviendo con el niño.

Luis Enrique, listo para la siguiente parte del proceso legal

Abierto a compartir con la prensa sus reacciones tras lo sucedido, Luis Enrique respondió directo tras darse a conocer los resultados de la prueba. “Eso ya lo sabía, la verdad no es algo agradable. Lo que me da algo de tranquilidad es que el niño está muy bien, que está con una familia y que está cuidado y querido…”, dijo en una charla concedida a la cámara del programa televisivo Ventaneando. “Triste (estoy) porque yo amo mucho a Apolo, creció conmigo tres años y medio y completamente adorado por toda mi familia…”, expresó durante la plática.

Entre otras cosas, Luis Enrique habló de la existencia de diligencias legales pendientes, en las cuales el juez podría determinar el pago de una pensión para el menor, así como establecer el tema de las convivencias. “Habrá una segunda audiencia y ahí se presentarán tanto las pruebas como los testimonios y demás y ahí decidirá el juez. Ahí se va a desahogar todo lo que falta de la demanda, realmente la demanda es desconocimiento de la paternidad y nada más, al juez lo único que le importa es saber si yo soy el papá o no…”, explicó.

© IG: @luisenriquegp Luis Enrique Guzmán reveló que Silvia Pinal no ha sido informada de lo sucedido.

Más allá de lo que pudiera determinarse, Luis Enrique desea mantener la convivencia con el niño. “En el momento en el que el juez dicte, ya se sabrá si yo tengo que seguir pagando manutención o no hacerlo. Yo lo que quisiera es seguir teniendo contacto con él ya una vez terminado el juicio, verlo y convivir con él como si fuera yo su padrino, su tío o su papá dos, yo qué sé. Al dictar el juez creo que se le quita el apellido y ya, yo quedo deslindado de las responsabilidades como un padre bilógico, que no soy…”.

Un mensaje para Apolo

En su charla con Ventaneando, Luis Enrique no perdió la oportunidad de enviar un mensaje al pequeño Apolo, a quien reiteró su cariño por el lazo afectivo que forjó con él durante los primeros tres años desde que nació. “Él sabe perfectamente que lo amo, lo quise cada segundo y lo disfruté cada segundo que estuvo conmigo. En el fondo de su corazoncito lo sabe y eso también me tranquiliza, que en el futuro tendremos una bonita relación si es que se da…”. Así mismo, reveló que, hasta el momento, doña Silvia Pinal desconoce la situación. “No se lo he dicho, hoy estaba un poco de malas y la verdad es que no la quise agobiar…”.

© @luisenriqueguzmangp Luis Enrique Guzmán reiteró su cariño por Apolo.

Lamenta el engaño de Laguna

Antes de despedirse de la prensa, Luis Enrique lamentó la manera de proceder de Mayela Laguna, quien lo engañó sobre su embarazo y la paternidad del niño durante el tiempo en que estuvieron juntos. “Fue un plan que estaba pensando ella, cuando llegó conmigo que estaba embarazada y decidió decirme que era mío. Si a mí me hubiera dicho: ‘Estoy embarazada no es tuyo, pero ¿quieres echártela conmigo? Sé que quieres tener un niño’, yo le hubiera podido contestar y tener la decisión, pero el que me haya engañado, eso está muy mal…”, reiteró.