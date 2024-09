Bárbara Mori y Fernando Rovzar sobre trabajar juntos: 'Todo el mundo nos decía que no lo hiciéramos'

No solo está enamorada de Fernando Rovzar, Bárbara Mori también vive orgullosa de que junto a su pareja también ha podido formar un equipo de trabajo, el cual les ha permitido consolidar sueños profesionales. Recientemente, los enamorados estrenaron por la plataforma de Apple TV+ la serie televisiva titulada Las Azules, de la cual Rovzar es productor y Bárbara su protagonista, un privilegio que la guapa actriz comparte con Natalia Téllez, Ximena Sariñana y Amorita Rasgado. Emocionados por el gran recibimiento de este proyecto, ambos han hablado de su satisfacción al ver los resultados de esta producción, sin dejar de confesar cómo ha sido para ellos conjugar su profesión con su relación sentimental.

© IG: @delamori Bárbara Mori y Fernando Rovzar cada día lucen más enamorados.

Bárbara y Fernando, pareja y colegas de trabajo

Motivado por el éxito de Las Azules, una historia que retrata la vida de las mujeres policía en la Ciudad de México en los años 70, Fernando recuerda cómo fue que tomó la decisión de incluir a Bárbara en el proyecto, algo que de inmediato avivó el ímpetu creativo de la guapa actriz uruguaya. “Desde que supe de la historia, llegué a la casa y le dije a Bárbara: ‘Ya sé qué vas a hacer los próximos dos años’…”, comentó entre risas el productor durante su visita al programa matutino Despierta América, en el que la pareja se dejó ver muy enamorada, cercana y cómplice.

Tras las palabras de Fernando, Bárbara respondió a la pregunta de una de las entrevistadoras, quien quiso saber cómo había sido la experiencia de trabajar junto a su pareja, algo que en ocasiones suele ser complejo para algunos famosos. Sin embargo, aquí todo fluyó de manera favorable. “Maravilloso, ha sido una gran experiencia. Contra todos los pronósticos de todos nuestros amigos que nos dijeron: ‘Por favor no lleguen a la casa a hablar de trabajo porque eso va a complicar la relación’. Y era imposible no llegar a la casa y decir: ‘Oye, ‘¿viste la escena que hicimos con Amorita o con Ximena?’, era increíble, fue maravilloso…”, explicó Mori en otro momento de la conversación.

© Appel TV+ Bárbara Mori en Las Azules.

Fernando redescubrió a Bárbara

Gracias al trabajo en conjunto, Fernando Rovzar y Bárbara Mori pudieron conocerse a otro nivel. Según comparte el productor, pudo tener otro tipo de acercamiento a la guapa actriz tan pronto el proyecto comenzaba a tomar forma en el escritorio. “Lo que más descubrí (de ella) la verdad fue escribiendo, cuando yo escribía la serie de pronto le decía: ‘Mi amor, te voy a leer esta escena, tú me dices qué opinas’, y mucho del personaje de María fue, de alguna manera, tomando como molde la personalidad de Bárbara…”, expresó el realizador en otra charla concedida al programa En Casa con Telemundo. Así mismo, recordó los consejos que solían recibi de quienes estaban al tanto de que trabajarían juntos: 'Todo el mundo nos decía que no lo hiciéramos. Nos decían: 'No lo hagan, es como la receta al desastre, cada quie su mundo, cada quien sus intereses'".

© IG: @delamori Bárbara Mori y Fernando Rovzar están felices de haber hecho equipo profesional.

Bárbara también destacó la importancia de este proyecto al abordar la historia de las mujeres que trabajaron en ese tiempo en el sector policiaco, historias que, según afirma, vale la pena traer al presente. “Está muy inspirada en estas mujeres que existieron, que nadie conocía su historia, que no sabíamos qué habían hecho y que realmente sentaron las bases para las mujeres que hoy son policías y cargan armas y demás…”, dijo Mori en la charla, feliz de que este sueño hoy sea posible.