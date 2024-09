Bárbara Mori recuerda su época más difícil: ‘Fui una mujer muy violenta’

Con el estreno de Las Azules, la nueva serie de Bárbara Mori, la actriz ha estado haciendo un recorrido de medios para hablar del proyecto, tal como lo hizo hace unos días, cuando charló con HOLA! AMÉRICAS de este proyecto. En ese sentido, la actriz acudió como invitada al podcast Hablando de Cine, con Gaby Meza, donde echó un vistazo al pasado para recordar la mujer que era antes de comenzar con su camino de sanación, un proceso que comenzó cuando tenía 30 años y decidió que era tiempo de darle un giro a su vida y comenzar con un trabajo interior que continúa hasta el día de hoy.

Más sincera que nunca, la actriz habló de la importancia de usar su voz para visibilizar problemas tan serios como la violencia: “Como contadores de historias tenemos nuestra responsabilidad en nuestros hombros de ver qué vamos a contar y cómo lo vamos a contar. Me parece muy importante hacer las cosas con consciencia. Ser consciente de lo importante que es hablar de la violencia en nuestros países, hay mucha gente que es violentada”, explicó la actriz sobre este tema.

Bárbara reconoció que, en el pasado, se enfrentó a la realidad de haber experimentado maltrato desde sus primeros años: “Yo viví violencia toda mi infancia y México es un país muy violento, no sólo hay violencia en contra de las mujeres, también con los niños”. Esta situación provocó que, cuando la actriz se convirtió en adulta, repitiera patrones: “Fui una mujer muy violenta, fui criada con mucha violencia y yo era muy violenta. Cuando había tanto enojo adentro de mí (…) somos un espejo, el uno del otro, yo te enseño lo que tienes que tú tienes que trabajar de ti y yo te enseño lo que tienes que trabajar de ti”, explicó.

Por primera ocasión, Bárbara reconoció que no sólo se enfrentó a la violencia en la infancia, también ha tenido que enfrentar varias situaciones como actriz: “Yo llevo 27 años actuando y en 27 años te puedo decir que he vivido un poco de todo en la industria, desde abuso, maltrato, de todo”. A pesar de todo, reconoce que está satisfecha con cómo ha lidiado con las adversidades: “Estoy muy agradecida por el camino que he recorrido, pero sí, en esos momentos me enfrentaba con ese reflejo, había maltrato y muchas cosas que trabajar en mí”, dijo.

Su infancia, la inspiración para su ópera prima

Dando lecciones de resiliencia, Bárbara Mori contó que ha sido su etapa más difícil en la vida, la que la inspiró a escribir su primer largometraje, un proyecto que planea dirigir y en el que ha estado trabajando en los últimos años: “Hace cuatro años escribí un guion. Escribí esta historia, que está inspirada, pero no es mi biografía, son dos hermanas y yo tengo un hermano que no está en la película, está inspirada en mi infancia y en esta violencia infantil, en donde, mi mamá desapareció y vivimos mucha violencia. La historia que escribí está inspirada, pero también hay mucha ficción”, explicó.

Echando mano de sus estudios en Dirección de Cine, en la New York Film Academy, la actriz está lista para asumir el gran reto de trabajar con niños: “Son dos chiquitas, una niña de seis y otra de nueve, ellas son las protagonistas de mi historia. Los niños para mí son la luz de este mundo, son la esperanza, de hecho, por eso tenemos la fundación, Oscar y yo, Amor Infinito en la que le cumplimos sueños a niños que están atravesando por una enfermedad terminal, llevamos 12 años con esa fundación”, explicó