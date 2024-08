Bárbara Mori se sincera sobre su pasado: ‘No me aprobaba a mí misma’

Como el resto de los invitados al programa Netas Divinas, Bárbara Mori se sinceró y habló como nunca del trabajo personal que ha realizado en los últimos años, tiempo que ha invertido en construir su amor propio. Durante su visita a la emisión, la actriz detalló cómo se percibía a sí misma en el pasado, sobre todo, a la hora de buscar la aprobación del mundo exterior. Como nunca, reconoció que hubo una etapa en la que fue muy dura con ella misma, un comportamiento que le hizo mucho daño a la larga.

© Gtresonline La actriz habló como nunca de su pasado, durante su visita al programa 'Netas Divinas'

Cuando Paola Rojas las cuestionó sobre qué tanto le importaba la opinión pública, Bárbara explicó: “Toda mi vida me preocupó mucho. Crecí con esta necesidad de la aprobación del mundo exterior, porque yo no me aprobaba a mí misma”. La protagonista de Rubí, compartió cómo lidió con esta situación: “Siempre puse todo mi valor en manos del mundo externo y me hizo mucho daño, me tomó tiempo poder construir el amor propio”, reconoció.

A pesar del trabajo personal que ha realizado, en ocasiones, sigue lidiando con esa situación: “Gracias a Dios hoy tengo un amor que me ayuda a sobrevivir este mundo cruel todos los días y, aun así, aunque cada vez el juicio externo ha importado menos en mi vida, siempre está ahí latente”, explicó la actriz.

© IG: @delamori Bárbara Mori reflexionó sobre lo que su icónico personaje le ha dado como lección

Su intuición, su gran aliada

Recientemente, durante una conversación para el podcast de Romina Sacre, Bárbara Mori ya había contado un poco del camino que ha recorrido hacia el amor propio: “Es escuchar mucho lo que desea tu alma. Este mundo está construido de una forma que te aleja tanto de lo que somos, muchos miedos que nos meten, hay tanto ruido que no logras escuchar tu voz interior”, dijo, al momento de recordar por qué decidió dejar las telenovelas y emprender un nuevo camino en la actuación.



© Getty Images En los últimos años, la actriz ha realizado un gran trabajo interno

En aquella charla, Bárbara Mori recordó cómo fue en aquel momento en el que comenzó a construir su relación con su intuición que la llevó a comenzar de cero como actriz de cine: “Para mí es así, cuando se cierra una puerta es el universo diciéndote no es por ahí. Uno debe tener el discernimiento de decir ‘Hasta aquí’, cuando ya fue suficiente, por eso pienso que lo mejor que tenemos como seres humanos es esta voz interior, esta conexión con nuestra sabiduría, esta intuición que está conectada con la sabiduría del universo”, dijo.