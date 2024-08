Bárbara Mori sobre su noviazgo con Fernando Rovzar: 'Nunca me imaginé que existiera una relación así'

Sin duda alguna, Bárbara Mori atraviesa por un gran momento en su vida. Además del éxito profesional, la intérprete también vive un instante de plenitud en el ámbito personal, específicamente a nivel sentimental, pues desde hace varios años mantiene una sólida relación con Fernando Rovzar, la cual cada día se ha ido consolidando. Algo de lo que la intérprete habló en un encuentro con la prensa, en el que visiblemente enamorada y feliz, habló de cómo ha sido la experiencia de trabajar con el amor de su vida, a propósito del estreno de la serie Las Azules, y del secreto detrás del éxito de su noviazgo.

© IG: @delamori Bárbara Mori y Fernando Rovzar cada día lucen más enamorados

Con una sonrisa dibujada en el rostro, la intérprete relató que muchos de sus compañeros actores intentaron aconsejarla respecto a lo que debían evitar como pareja a la hora de trabajar juntos, pues incluso le dijeron que cuando llegaran a casa procuraran no tener charlas sobre lo que habían hecho en el set de filmación, consejo que no pudieron seguir al pie de la letra. "Nunca pudimos llegar a casa y no comentar lo que habíamos hecho... Imposible. La verdad es que tenemos una relación... No sé, nunca me imaginé que existiera una relación así", dijo orgullosa de lo que han construido de la mano de Fernando, en declaraciones retomadas por el programa De Primera Mano.

© Getty Images Bárbara y Fernando han colaborado en la serie 'Las Azules

En ese mismo sentido, la intérprete compartió cuál es su secreto para lograr una relación de pareja estable y sólida como la que tiene con el cineasta. "Yo pienso que tiene que ver mucho con cómo está uno, y yo me siente mejor que nunca, y él está en su mejor momento, y eso es superimportante para poder tener una relación en la que honras a la persona que tiene enfrente, y no hay una lucha o una guerra de poder, de querer ganar o de querer tener la razón, como me pasó muchos años", expresó.

Bárbara Mori y Ximena Sariñanan habla de 'Las Azules'

Por otro lado, la actriz se dijo muy feliz del resultado final de Las Azules, una serie en la que ambos colaboraron y que este 31 de julio finalmente ha llegado a las pantallas a través de la plataforma Apple TV+. "Muy emocionada de que por fin este sueño que estuvimos soñando Fernando y yo, por fin está viendo la luz, es increíble, y que nos haya quedado tan bonito este bebé que no tuvimos en ser humano, pero lo tuvimos en este proyecto maravilloso", expresó.

¿Bárbara Mori y Fernando Rovzar se casaron?

En otra entrevista, Bárbara Mori también fue cuestionada respecto a la forma en la que Fernando se refiere a ella, pues hace unas semanas llamó la atención que el productor le dijo esposa a la actriz. "Él y yo estamos casados desde muchas vidas antes...", confesó la artista a los micrófonos de Ventaneando, sin entrar en mayores detalles. Por su lado, Fernando fue consultado por el mismo medio y así respondió: "La razón por la que yo digo esposa es porque no hay otra manera de decirlo, decir algo menos no sería real, no sería cierto, entonces digo esposa porque es el término que más se acerca a lo que tengo, pero bueno, yo siempre querré celebrar mi amor y en el futuro buscaremos celebrar nuestro amor absolutamente, mil veces", finalizó.