Bárbara Mori habla como nunca de su papel de abuelita de Mila

Hace 7 años, la vida le dio a Bárbara Mori uno de sus regalos más especiales: su nieta Mila. Con la llegada de la niña, la actriz debutó en su papel de abuela, una faceta que desempeña con el mismo amor con el que crió a su único hijo Sergio, papá de la niña. Como nunca, la actriz abrió su corazón y le contó a Montserrat Oliver, durante el programa Montse & Joe, detalles de su convivencia con la pequeña: “Me dice: ‘Abuelita, te amo’, contó.

Una abuela dedicada

Más que molestarle el título de abuelita, para Bárbara es un privilegio escucharlo de la vocecita de Mila: “Amo”, respondió cuando Oliver le preguntó si no se sentía rara al escuchar que la llamen abuela: “Sí, me derrito de amor, yo pienso que todos tienen algo especial, mi hijo para mí es todo y Mila, obviamente, está en el mismo nivel”, explicó, haciendo referencia a que el amor que le ofrece a su nieta es equiparable al que siente por su hijo.

Cuando Motserrat hizo hincapié en que no luce como una abuelita, Bárbara comentó: “Porque está pintado (su cabello), pero tengo mis canitas también”. La actriz también compartió detalles de cómo es la relación con su hijo, con quien no hay secretos: “Yo creo que eso construyó la relación que tenemos, hablar con la verdad, ser honesto y transparente”, explicó la protagonista de la serie Las Azules.

Su transformación en los últimos años

A pesar de que en el pasado, Montserrat y Bárbara Mori eran muy cercanas, con los años, la dinámica entre ellas, por eso, la presentadora le preguntó sobre la evolución que experimentó en este tiempo: “Sí me he ido transformando y creo que esta transformación era necesaria para poder tener la vida que hoy tengo, en donde realmente me siento muy agradecida con la vida que he construido, pero me costó mucho trabajo personal yo vengo de una infancia en la que generé un sistema de creencias que me hicieron mucho daño”, contó la actriz.

La actriz reveló que lleva más de 17 años trabajando en ella misma: “Las cosas que te suceden es para que tú busques hacia dentro y busques quién realmente eres”, explicó. Para poder realizar este tipo de cambios en su vida, Bárbara tuvo que enfrentar una gran realidad: “Cuando dejas de ser víctima, como lo fui yo tantos años y te empiezas a hacer responsable de lo que estas viviendo, lo escogiste para tu mayor aprendizaje y te puedes hacer responsable, eso te va a ayudar mucho a generar buenos hábitos”