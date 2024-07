Bárbara Mori sobre su pasado amoroso: 'Mi relación con los hombres fue mucho de maltrato hacia mí'

El pasado sentimental de Bárbara Mori no fue sencillo. A lo largo de los años su relación con los hombres discurrió de forma complicada, situaciones de las que hoy atesora grandes lecciones de vida que le han permitido crecer y mejorar como persona. Bárbara, actual protagonista de la serie televisiva Las Azules, afirma que, si bien sus exparejas nunca la violentaron físicamente, los maltratos se dieron de otra manera, pues por ese tiempo nunca creyó ser merecedora de algo mejor. En parte, la actriz atribuye ese pensamiento a la educación que recibió de su padre, quien siendo pequeña la maltrató físicamente.

© Getty Images Bárbara Mori se sinceró sobre lo difícil que fue relacionarse con sus exparejas.

El duro testimonio de Bárbara

Sincera y abierta como pocas veces ocurre, Bárbara compartió en su reciente visita al podcast titulado Sensibles y Ching… lo complejo que fue descubrir y ser consciente de su atropellada convivencia con los hombres. “A mí sí me mintieron, a mí sí me traicionaron y mi relación con los hombres fue mucho de maltrato hacia mí. Mi padre me pegaba físicamente, me lastimaba mucho físicamente, era muy violento, pero yo nunca tuve una relación en donde me golpearan, tuve una relación en donde me maltrataron absolutamente por todas las otras áreas en las que yo no conocía el maltrato…”, expresó.

Videos relaciones

Al ahondar en sus declaraciones, Bárbara asegura que, hasta cierto punto, llegó a normalizar el maltrato, pues por esos años creyó no ser merecedora de algo mejor. Sin embargo, un día descubrió que todo podía ser distinto. “Yo pensaba que me merecía que me trataran así porque no valía, y no lo tenía consciente, lo descubrí cuando ya empecé a trabajar en mí y dije: ‘Oye, por qué, este patrón qué onda’. Yo no pensaba que merecía algo mejor, y estas personas con las que estuve no eran malas personas, ellas también yo detonaba algo en ellos. Para mí todos somos maestros de algunos, es difícil verlo cuando alguien te lastima así…”, explicó.

© @delamori Bárbara Mori reveló que no se creía merecedora de recibir buenos tratos de sus exnovios.

El día en que Bárbara tomó la decisión de cambiar

A raíz de esos sucesos dolorosos, Bárbara se tomó el tiempo para trabajar en sí misma, cerrando de manera definitiva un ciclo de maltrato hacia ella misma por parte de sus exparejas. De hecho, reconoce que esas personas, de quienes no reveló la identidad, le permitieron ver su propio reflejo. “Una vez que pasa el tiempo… uno puede ver cosas con más claridad, te das cuenta que, todos ellos, o por lo menos así lo veo yo, fueron un espejo que me estaban enseñando constantemente: ‘Mírate al espejo y date cuenta que no te amas, porque si tú permites que yo te maltrate y sigues aquí, enamorada…’, él me enseñó esto y el siguiente novio por el cual yo daba mi vida, porque por todos dije: ‘Este tiene un potencial’, era igual, venía a maltratarme de otra manera…”, afirmó.

© Getty Images Bárbara Mori reconoce que también tuvo exnovios que la trataron bien.

No todo fue doloroso

Al hacer un balance de su vida amorosa, Bárbara admite que en su pasado también hubo novios que le brindaron cariño y respeto, aunque gracias a los acontecimientos que la marcaron pudo salir adelante. “También he tenido exnovios bellos, he pasado por todo, pero pienso que gracias a todos los espejos que ellos fueron para mí pude ver que no me amaba y que tenía que defenderme y que tenía que pararme…”, explicó la actriz, quien ahora vive feliz junto a su pareja, el productor de cine y televisión Fernando Rovzar.