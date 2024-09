Fernando Colunga reaparece en televisión y confiesa: 'Estoy contento con la vida, con mi familia'

Si algo caracteriza a Fernando Colunga es el hecho de mantener alejada su vida personal de la atención mediática. Por tal motivo, el galán de la pantalla chica suele limitar sus apariciones en televisión solo a su trabajo en algunas producciones, por lo que conceder entrevistas no es parte habitual de su rutina, como suele ocurrir con otras celebridades. Sin embargo, el actor tomó recientemente la decisión de volver al set de un programa para conversar sobre su proyecto al aire, la serie titulada El Conde, la cual se transmite por la cadena Telemundo. Sin duda, una conversación que ha puesto de nuevo los focos sobre el intérprete, quien ha hablado de lo feliz que se encuentra por las bendiciones en su vida.

Colunga, garantía de éxitos

Amable y con una imagen jovial, Colunga asistió como invitado al programa televisivo Al Rojo Vivo, de Telemundo, en donde agradeció a los televidentes por el apoyo demostrado a la serie El Conde, la cual, según las entrevistadoras del espacio, se ha consolidado como una de las más exitosas de la cadena hispana. Sobre este nuevo éxito, el actor apuntó: “Más que verlo por el lado del ego… yo siempre pienso lo mismo, voy a hacerlo con respeto para el público, para entrar en un hogar y que se la pasen bien, que se diviertan, que se emocionen, que sufran, que vivan esta historia igual que nosotros y creo que el objetivo se ha cumplido…”.

En la charla, Colunga hizo énfasis en lo importante que es para él estar abierto a la convivencia con el público cuando las personas suelen reconocerlo y lo invitan a conversar, sobre todo por el hecho de mantenerse ausente en las redes sociales. “No tengo (redes sociales). Yo salgo a todos lados, y a mí cuando la gente se acerca yo platico y escucho lo que me dicen. Yo creo que esa es la mejor forma de tú estar verdaderamente cerca de la gente que le gusta tu trabajo… Respeto mucho las redes sociales, no las uso, pero las entiendo… Yo vengo de un mundo en donde creo que las cosas deben tener una seriedad y un respeto y a veces veo que un chisme se convierte como en una noticia, todo el mundo lo replica y me da mucha risa, digo: ‘Eso no es periodismo ni es información’…”, dijo.

Familia y amor, las bendiciones de Colunga

Durante la conversación, Colunga fue un poco más allá de los temas profesionales para hablar de su gran emoción por la estabilidad que prevalece en su entorno personal, aunque sin ahondar en detalles. “Estoy muy feliz, la vida me ha tratado bien, estoy muy contento, estoy muy agradecido con la vida, con el resultado de las cosas, con mi familia, con el momento que estoy viviendo. Yo creo que eso se refleja, te da energía, te da otra perspectiva…”, explicó.

Ante la curiosidad de las anfitrionas del programa, ávidas por saber más de este aspecto, Colunga fue puntual y discreto. “Es un momento muy padre el que estoy viviendo, con todas las bendiciones que tengo. Siempre lo he dicho, la vida tiene altas y bajas, lo importante es que tú trates de mantenerte siempre positivo y buscando las altas.”, aseguró.