Enamorado, Julio Iglesias Jr. celebra a su novia Ariadna Romero: ‘La mujer más maravillosa del mundo’

Hace más de un año, el amor volvió a tocar la puerta de Julio Iglesias Jr, y él no pudo resistirse. Ariadna Romero, una guapa modelo y agente de bienes raíces, llegó a la vida del cantante, y desde entonces ambos se han vuelto inseparables. En medio de esta dulce etapa que coincide también con su plenitud profesional, el también empresario le ha dedicado una sentida felicitación a su pareja con motivo de su cumpleaños.

© Instagram @ariadna_romero Julio Iglesias Jr. y Ariadna Romero celebraron su primer aniversario juntos en mayo de 2024.

Este 19 de septiembre, Julio José tomó su cuenta de Instagram para compartir un romántico para su novia. “¡¡¡Feliz cumpleaños a la mujer más maravillosa del mundo!!! Cada día contigo es un sueño hecho realidad. Te amo bebé”, escribió el hermano mayor de Enrique Iglesias al compartir una foto en la que se le veía abrazando a Ariadna, mientras ambos esbozaban grandes sonrisas.

“Feliz cumpleaños a mi amor. Te amo como loco”, escribió el mayor de los hijos varones de Julio Iglesias al compartir la misma imagen en sus historias, etiquetando además la cuenta de la cumpleañera. Además, ambientó su post con el tema Lifes Is Good de Forrest Frank.

© Instagram @juliojrofficial Julio Iglesias Jr. compartió este posado junto a su novia Ariadna Romero.

Ariadna no fue indiferente ante los emotivos gestos de su novio, y en su propio Instagram retomó su publicación. “Reír contigo es diferente. Te amo”, escribió la modelo. Hace poco más de un mes, la novia de Julio Iglesias Jr. reflexionaba sobre la plenitud que la rodea en este momento. “Cuando te levantes por la mañana, piensa en el precioso privilegio que es estar vivo: respirar, pensar, sentir alegría y amar...”, escribía, aparentemente retomando una cita de un tercero, y compartiendo varias fotos junto a su pareja.

El pasado 11 de mayo, Julio y Ariadna celebraron su primer aniversario juntos, y por supuesto la fecha no pasó desapercibida. “¡Un año juntos! ¡¡¡Te amo!!!”, escribió el cantante al compartir una romántica postal nocturna en la que se le veía junto a su novia, abrazados y fundidos en un apasionado beso. “¡Ya un año juntos! Te amo bebé @juliojrofficial”, expresó ella, por su parte, publicando también una foto de ambos.

Su historia de amor

El pasado mes de marzo, Julio la presentó de manera oficial a Ariadna como su novia a través de nuestra revista hermana ¡HOLA! España. Los ‘tortolitos’ posaron enamorados en la casa que comparten en Lago Tahoe, en California, la cual se ha convertido en su ‘nidito’ de amor.

© Instagram @ariadna_romero Julio Iglesias Jr. y Ariadna Romero han derrochado miel en redes sociales.

“Conocí a Ari a Estados Unidos, la conocí en Miami, concretamente... En un restaurante, ella estaba trabajando ahí y la conocimos y empezamos a hablar y nos cayó muy bien y nos hicimos amigos. Y ahí es como prácticamente empezó todo”, contó el cantante en la entrevista. Julio detalló entonces que el flechazo con su actual pareja ocurrió en una fecha muy importante para su entorno familiar. “Sí, yo conocí a Ari en mayo. El 8 de mayo, el cumpleaños de Enrique”, dijo refiriéndose a su hermano menor.

“Tenemos una relación bastante formal, ahora yo creo que el tiempo lo dirá todo ¿no? Yo tengo una relación muy bonita con ella, me parece una chica fantástica y estoy muy contento”, decía sobre la posibilidad de casarse con Ariadna. “Sí, es algo que siempre he querido, me encantaría formar una familia”, comentó y habló de tener “4 o 5 hijos”. La modelo ya es madre de un niño, con quien Julio tiene una buena relación.