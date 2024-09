Sofía Castro comparte los detalles de su inolvidable despedida de soltera en Las Vegas

Después de darle el “sí, acepto”, a Pablo Bernot, en una ceremonia civil, realizada en la Ciudad de México, el pasado 7 de septiembre, Sofía Castro, hizo sus maletas y disfrutó de su última despedida de soltera antes de su boda religiosa, un viaje muy esperado que planeó con sus mejores amigas desde el momento en que se comprometió en matrimonio. Desde Las Vegas, la novia compartió con Ventaneando, detalles de esta aventura que disfrutó junto a sus más cercanos, incluida su hermana Fernanda, quien también formó parte de su squad de diversión en la Ciudad del pecado.

Cuatro días de fiesta

A lo largo de los cuatro días que estuvo en Las Vegas, Sofía y sus amigas disfrutaron de varias actividades disponibles, en este destino, que es un referente en vida nocturna: “Fue un viaje que esperamos muchos mis amigas y yo, lo planeamos desde que me dieron anillo, hace un año y la verdad, muy padre, estoy muy contenta. Fuimos en la noche a una pool party, fuimos al concierto de Matute, otra vez, y hoy vamos a un party bus y otra vez de antro”, reveló.

Vestida de novia, Sofía llegó al concierto de Matute en Las Vegas, la banda que tocó en su boda civil y que no se cansa de escuchar: “Estoy loca, ¿ven cómo los amo?, por qué fueron a mi boda”, confesó, sobre la fascinación que tiene por el grupo musical comandado por Jorge D’Alessio. Además de los conciertos y su asistencia a los clubs nocturnos más populares del momento, en Las Vegas, la joven también acudió a uno de los shows de bailarines, una actividad que no podía perderse.

Divertida, confesó que fue su esposo, Pablo Bernot, quien la animó acudir a un espectáculo de esta naturaleza: “Voy a ir hoy, creo que es parte dé, la verdad, es un show súper divertido, yo nunca he ido. ¡Claro! (Pablo sabe), él es el más divertido, me dice, me mandas videos y fotos, la verdad es que Pablo y yo tenemos una muy bonita relación, sí yo estoy feliz, él está feliz”, reconoció. A pesar de que no ha revelado la fecha de su boda religiosa, adelantó que tras la recepción disfrutará de una luna de miel sorpresa.

Sofía confesó que su esposo está preparando este viaje del que todavía no conoce el destino: “Sí, pero hasta después de la religiosa, es sorpresa, porque la luna de miel la organiza él, entonces no sé nada, todavía no sé qué ropa empacar ni nada”. Por último, compartió por qué en esta despedida de Las Vegas sólo la acompañó su hermana Fernanda: “La que no pudo venir es Regina, la chiquita, porque todavía no tiene 21, entonces es medio complicado lo del antro”, explicó.

El look de la novia a detalle

Después de su divertida despedida de soltera, Sofía regresó a casa para continuar recordando su inolvidable boda civil. A través de su cuenta de Instagram, compartió a detalle su look de novia y reveló las firmas de lujo que estuvieron detrás de este outfit con el que comenzó a escribir su historia como la señora de Bernot. Por primera vez, dio a conocer que su vestido es una pieza de Alta Costura de Stephane Rolland Bridal, una pieza que eligió junto a su stylist de confianza, Karla Guindi, la mente maestra detrás de todos sus looks de boda.

La novia le confesó a sus seguidores que todo en su enlace civil fue perfecto: “Sigo sin superar este día tan hermoso y especial. Quiero que sea otra vez. Gracias por hacerme tan feliz Pablo”, escribió para luego agradecer a todas las personas que hicieron posible que su boda fuera un sueño hecho realidad: “Sin ustedes nada, hicieron cada segundo y cada detalle tan perfecto, que lograron que fuera le mejor día de mi vida”, escribió junto a varias imágenes de ese día, donde también reveló que los pendientes de diamantes y el anillo que usó son piezas de Berger joyeros y zapatillas Manolo Blahnik.