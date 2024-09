Desde el hospital, Daniel Bisogno lanza un mensaje y aclara su estado de salud

Luego de meses de incertidumbre y de varios ingresos al hospital, todo parece indicar que las cosas han tomado su curso en la vida de Daniel Bisogno, quien se encuentra en camino a la completa recuperación, tras la difícil crisis de salud que enfrentó a inicios de este año. De hecho, el también actor recientemente recibió el trasplante de hígado que había estado esperando, por lo que ahora es cuestión de tiempo para que retome su vida al 100. Sin embargo, las alarmas de sus seguidores se encendieron el pasado fin de semana, cuando trascendió que Daniel había sido reingresado al hopital, y aunque en un inicio se especuló que se trataba de algo de cuidado, la familia del actor descartó los rumores. Es por eso que el mismo presentador ha querido calmar las aguas y ser él mismo quien de primera mano comparta detalles de su estado de salud, por lo que en una de las emisiones de el programa Ventaneando se reprodujo un mensaje de audio en el que el conductor explicó cómo es que se encuentra.

Fue durante la emisión del pasado martes 17 de septiembre, cuando los compañeros de Daniel en Ventaneando compartieron con la audiencia el mensaje que el presentador les envió, a través del cuál habló de su estado de salud y de lo que sigue para él, luego de su trasplante. "Afortunadamente ya me están haciendo diario los ultrasonidos checando todo absolutamente bacterias virus que todo esté bien afortunadamente todo todo está saliendo con los números los actores se asombran de en mi capacidad de mejoría y velocidad para eso entonces está muy contentos ya ahorita estoy esperando ya que me muevan a al puerto de terapia intermedia”, dijo Daniel en un mensaje de audio.

El intérprete reveló que, tras estar en terapia intensiva, ya se encontraba a la espera de pasar a terapia intermedia, donde estará bajo estricta vigilancia médica, con la intención de detectar cualquier síntoma anormal y actuar de inmediato, en caso de necesitarlo. "Ya ahorita estoy esperando ya que me muevan al puerto de terapia intermedia. Ya me van a pasar para allá y la idea es vigilar que los antibioticos y todo esté bien aquí unos días”,explicó.

En ese mismo sentido, Daniel se mostró optimista respecto a su salud, por lo que dijo estar listo para irse a casa y continuar con su recuperación. "(Espero) a más tardar el sábado ya regresarme a mi casa a seguir con la recuperación total, que esto no, no la retrasó, sino hubo cosas que mejoraron porque se dieron cuenta a tiempo, la ventaja aquí fue que todo ha sido a tiempo porque yo no he parado de prestar atención y de avisar cualquier leve síntoma", finalizó.

¿Por que Daniel Bisogno fue ingresado al hospital?

Hace unos días, el hermano de Daniel, Alex Bisogno, detalló las razones de la hospitalización de su hermano, una ocasión en la que se encargó de aclarar que fue de manera preventiva y no porque fuera una emergencia. “El jueves estuvimos en casa de Daniel, (está) mejorando, afortunadamente, pero en la noche empezó con un problema de fiebre. Empezó a tener escalofríos, a titiritar. Ya saben que lo tenemos con lupa, supervigilado y ante la mínima duda tenemos que reaccionar inmediatamente. Le tomaron temperatura a Daniel, le mandamos la información a la doctora y dijo: ‘Mañana vénganse al hospital’", relató en entrevista con Ventaneando. “Todo apunta a que, efectivamente, es una infección, una bacteria que está creciendo en su sangre. No es que sea una bacteria que haya agarrado en el hospital o en algún lugar, sino una bacteria que crece en el estómago de cualquier persona, pero al estar inmunosuprimido, una de esas bacterias empezó a crecer más de lo normal y ahorita lo tienen con antibióticos”, señaló.