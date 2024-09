Tras salir del hospital, Daniel Bisogno dedica un emotivo mensaje a su hija, Michaela

Conmovido, Daniel Bisogno anunció a todo el público del programa televisivo Ventaneando, del cual es conductor, que ha sido dado de alta del hospital. El presentador apareció en una grabación emitida en el programa, para agradecer a quienes le han brindado su apoyo a lo largo del proceso, tras haber recibido con éxito un trasplante de hígado. Horas después de este mensaje, el también actor retomó su actividad en redes sociales, espacio en el que dedicó a su hija Michaela un conmovedor mensaje, feliz de poder disfrutar a su lado tras librar una de las batallas de salud más duras en su vida.

© @bisognodaniel Daniel Bisogno agradeció por el apoyo brindado a lo largo de todo el proceso.

El gran amor por su hija

Bisogno dedicó unas palabras a su pequeña Michaela, quien ha sido su mayor motivación para salir adelante. Según dejó saber el presentador, ella lo visitó en el hospital, por lo que no perdió la oportunidad para conservar este recuerdo a través de una fotografía, la cual presumió en su cuenta de Instagram. En la foto, se observa a Michaela posar para la lente de su papá con un cubrebocas y con la ropa adecuada para la visita hospitalaria. La imagen fue tan inspiradora para Daniel, que agregó un mensaje para expresar su profundo sentir ante el gran cariño que tiene por la niña.

“Mi más chiquita cuidadora, mi más grande amor. Siempre juntos. Agradeciendo siempre este gran milagro, mi Michaela”, escribió al pie de la fotografía Bisogno. De esta manera, el conductor prepara todo para iniciar el nuevo comienzo, dispuesto a disfrutar al máximo cada momento en compañía de sus seres queridos; su hermano Alex y su hermana, su padre y demás cercanos a su círculo, quienes no han dejado de tenderle la mano durante este periodo de constantes cambios, en los que ha tenido que ausentarse de la pantalla y los escenarios para atender su situación.

© @bisognodaniel Michaela, hija de Bisogno, visitó a su papá en el hospital.

El mensaje de Daniel en 'Ventaneando'

Fue en la emisión del pasado 10 de septiembre cuando Bisogno reapareció en una video grabación emitida en Ventaneando. En ese espacio, el presentador dio la noticia de su alta hospitalaria, enteramente agradecido por quienes le han brindado su apoyo. “Amigos queridos de Ventaneando, qué gusto que estén aquí conmigo, ya me voy, ya nos vamos… Todos, gracias por el apoyo, hemos logrado salir adelante con esto que era cuestión delicada, la verdad. Me dieron de alta ya, como ustedes saben, un problema hepático me hizo necesitar un donador de hígado el cual, benditamente y, donde quiera que esté, este ángel que salvó mi vida, se lo voy a agradecer infinitamente, gracias de todo corazón…”, dijo.

© IG: @bisognodaniel Daniel Bisogno reiteró el gran aprecio que tiene por Pati Chapoy y por la familia de TV Azteca.

Bisogno expresó su admiración por quienes deciden salvar la vida de otras personas si la situación lo amerita. Así mismo, prefirió reservarse los detalles de la identidad de su donador por respeto, según dijo. “El tan sol saber que hay gente que, a pesar de estar en su última etapa de la vida, decide salvar a otras gentes, muy reconfortante, que cambie la vida totalmente, así que gracias, estoy muy emocionado…”. Finalmente, agradeció al equipo de TV Azteca, quienes han sido parte fundamental en este duro camino. “Gracias a todos en el foro, por supuesto, gracias a mi Pati Chapoy de mi corazón siempre, mi segunda mamá, a mi mamita que está en el cielo. A todos, muchísimas gracias... Gracias a Ricardo Salinas Pliego, a Benjamín Salinas a Memo Cueva, a toda la gente de Azteca que me han dado su mano…”.